Nå skal Weng isolere seg, etappeseieren ga OL-boost

Da var det som det skulle være at hun avsluttet Tour de Ski på aller beste vis. Hun fulgte opp mandagens 2.-plass på den nest siste etappen med å vinne avslutningen av Tour de Ski opp den bratte alpinbakken Alpe Cermis.

- Dette gikk overraskende bra. Nå er det hvile og trening som gjelder de neste ukene, sier hun.

Det gjorde at hun også klatret til 3.-plass i sammendraget, bare slått av russeren Natalia Neprjajeva og svenske Ebba Andersson.

Weng bodde i Lavazé noen lange steinkast fra skistadion i Val di Fiemme i jula. Der var der hun ladet opp til Tour de Ski.

30-åringen svarer bekreftende på spørsmålet om Val di Fiemme er som en hjemmebane.

– Ja, jeg føler nesten det. Jeg var her i jula og gikk i løypene både på stadion og ned til bakken, og jeg var her både i sommer og i høst, og da gikk jeg på rulleski på flatene. Jeg har vært her mye og trives veldig godt her, og jeg vet nøyaktig hvor langt det er fra stadion og til starten av bakken. Jeg har gått her ni ganger og vært med noen ganger, sier Weng til den skrivende pressen etter seieren på den ti kilometer lange Tour-avslutningen.

Betryggende

Weng var i perlehumør etter etappen. I de siste to dagene har hun fått vist hva som bor i henne.

– Vi fikk bekreftet at Heidi er der hun har vært i hele vinter, og at hun er i stand til å kjempe helt i toppen i fleste skirenn. Hun hadde litt stang ut i starten av touren, men vi vet at hun har trent bra og har vært i bra form. Jeg er ikke veldig overrasket, men jeg tror det er veldig betryggende for henne at hun har fått de svarene hun har fått her i Val di Fiemme, sier landslagstrener Ole Morten Iversen.

For noen måneder siden var Weng inne på tanken om ikke å gå hele touren. Hun vurderte å hoppe av, dra hjem og så ned igjen til Frankrike for å gå i verdenscupen om én og en halv uke.

Like før jul ombestemte hun seg. Det at årets tour bare telte seks etapper var medvirkende til den beslutningen.

Isolasjon

Nå drar Weng hjem til Lillehammer og blir der til hun drar ned på et nytt høydeopphold, denne gangen i velkjente omgivelser i Seiser Alm litt lenger nord i Italia.

Det blir ikke flere skirenn på henne før OL i Beijing.

Hjemme i Norge skal hun omtrent ikke ha kontakt med noen. Heller ikke kjæresten Kjetil Nygaard.

Smittevernet blir tatt på høyeste alvor. De neste dagene skal brukes til avslapning.

– Jeg skal gjøre det jeg får beskjed om og føler at jeg er ekstremt nøye. Jeg har ikke vært med noen siden Beitostølen, bare de jeg har vært på tur med. I de nærmeste dagene skal jeg ikke ha kontakt med noen, det blir kanskje mamma og pappa. De er pensjonister og møter heller ikke så mange folk. Det blir kun dem. Det er andre som skal handle i butikken for meg. Jeg føler meg ganske trygg, sier Weng.

Debatten om OL i det hele tatt bør arrangeres styrer hun unna.

– Det er andre enn meg som bestemmer det. Det blir som det blir.

Dette er de fem foregående vinnerne av touren:

2021: Jessie Diggins, USA

2020: Therese Johaug, Norge

2019: Ingvild Flugstad Østberg, Norge

2018: Heidi Weng, Norge

2017: Weng