Kraftig vind førte til hoppavlysning i Innsbruck

Det ble en dag med mye vind og mye venting i bakken for skihopperne. Vinden skapte tidlig utfordringer for arrangørene. Først ble prøveomgangen avlyst, og deretter fulgte juryen opp med å utsette starten for 1. omgang fire ganger, først til 13.50, og så 14.10, 14.30 og til sist 15.00, som var siste frist for å få gjennomført én omgang.

Det ligger dermed an til at rennet kan bli flyttet til Bischofshofen, der det fjerde hoppukerennet skal gå torsdag.

Ifølge radiokommunikasjonen mellom FIS-direktør Sandro Pertile og hopptårnet blåste det opp mot 8 m/s på kulen i kastene. Det er langt over det som er forsvarlig.

– Takk for deres tålmodighet, men vi gjorde alt vi kunne for å få dette til, sa Pertile til hopperne og trenerne på kulen

– Det er utfordrende, men samtidig en lett avgjørelse å avlyse. Vi lar ingen sette utfor under uforsvarlige forhold, sa Pertile til TV 2 tidligere på dagen før juryen tok avgjørelsen.

Værrapportene varslet at vinden skulle løye ved 14-tiden, men det kokte ned til at avlysning var eneste løsning. Rennet kan bli flyttet og arrangert allerede onsdag, men det jobber FIS-toppene med.

Marius Lindvik er nummer to i hoppuken sammenlagt etter to renn. Han har 13,2 poeng fram til ledende Ryoyu Kobayashi, som jakter sin annen hoppukeseier.

– Vi var klare, og vi håper å kunne ta det med oss videre. Vi var offensive, men det er en fornuftig avgjørelse å avlyse. Hvis det blir ekstrarenn i Bischofshofen, som jeg tror at blir, er ikke det noe ufordelaktig for oss, sa landslagssjef Clas Brede Bråthen.

– Det ble bare med en oppvarming. Jeg føler at jeg takler slite dager på en bra måte. Jeg bruker ikke energi før jeg må. Greit med avlysning. Det er fønvind som er vanskelig å styre, og kastene er jo kraftigst utover kulen hvor vi er mest utsatt, sa Robert Johansson.

