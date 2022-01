Stjernesund koronasmittet – mister flere renn

– Det står veldig bra til, men det er kjedelig å miste renn. Uansett er jeg snart tilbake, sier Hakadal-alpinisten til NTB.

Stjernesund vil være tilbake i full trening torsdag. I første omgang ryker rennene i Zagreb (4. - 6. januar) og i Kranjska Gora (8. - 9. januar).

Neste tirsdag er det slalåm i østerrikske Flachau.

I Lech i november var Stjernesund fem hundredeler unna sin første seier i verdenscupen da hun ble nummer to i parallellstorslalåm.

På herresiden er Atle Lie McGrath (21) ute i en periode etter at han pådro seg brudd i tommelen på trening nyttårsaften. Et inngrep må til før han kan kjøre med en skinne.

Slalåmrennet i Zagreb og de to rennene i Adelboden (Sveits, 8.-9. januar) kommer for tidlig for talentet.

– Jeg må bare vente og se, men dette er heldigvis ingen alvorlig skade, og jeg skal tilbake så fort som mulig, sier Mcgrath.