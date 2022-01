Moutinho påførte Uniteds første tap under Rangnick

Det var Uniteds første tap etter at Ralf Rangnick kom inn som midlertidig erstatter for Ole Gunnar Solskjær. Tyskeren var ubeseiret i fem kamper, men spillet har hanglet.

Mandag ble rødtrøyene straffet for nok en svak opptreden. Særlig første omgang var elendig. Nederlaget gjør at United forblir på 7.-plass med 31 poeng.

Moutinho satte inn vinnermålet i det 82. minutt. Han sto klar i returrommet og rappet til på en klarering fra midtstopper Phil Jones, som spilte sin første United-kamp på over 700 dager.

I sluttsekundene prøvde innbytter Bruno Fernandes å gjøre 1-1 på et frispark, men Wolves-keeper José Sá ante faren og fikk ballen unna.

Traff metallet

United var nærmest scoring da Fernandes knallet en ball i tverrliggeren etter 67 minutter. Der burde han tatt vertene i ledelsen på en 45-graderspasning fra Nemanja Matic.

Den misbrukte sjansen vekket Manchester United og hjemmepublikummet. Like etter ble et hodemål fra Cristiano Ronaldo korrekt annullert for offside. Samme mann var farlig frampå minuttet senere.

Men den gode perioden ebbet ut, og i stedet var det Wolves som skulle sette ballen i nettet. Noen minutter tidligere hadde Romain Saïss sendt et frispark i tverrliggeren, men United-keeper David de Gea virket da å ha kontroll på situasjonen.

Borteseieren var «ulvenes» første mot Manchester United i ligaen siden februar 1980.

Steppet inn

Wolverhampton var det klart beste laget før pause. Gjestene dominerte på midtbanen og kom til hele 15 avslutninger. Ingen bortelag har tidligere greid et så høyt antall i en første omgang på Old Trafford siden Opta begynte å registrere skuddstatistikk i 2003.

United-spillerne slurvet mye og hadde mange tekniske feil. Phil Jones hadde derimot en god omgang i midtforsvaret. Den skadeplagede stopperen klarte seg bra som erstatter for kaptein Harry Maguire.

Jones fikk jubel og applaus for hver gode involvering. Han hadde ikke spilt en ligakamp siden januar 2020.

Det var ingen overraskelse at mandagens oppgjør ble av det målfattige slaget. United har ofte vært scoringssky under Rangnick, mens Wolverhampton kom til Manchester med kun 13 mål på 18 PL-kamper. De oransjekleddes åtte siste kamper har enten endt 1-0, 0-0 eller 0-1.

En plassering blant de fire beste på tabellen er fortsatt mulig for United, men rivaler som Tottenham og Arsenal spiller bedre om dagen og har styrket sine sjanser til å ta seg til mesterligaen neste sesong.

Neste ligakamp for United er borte mot Steven Gerrard-ledede Aston Villa 15. januar. Fem dager før møtes lagene i FA-cupens tredje runde i Manchester.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen