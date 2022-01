Wild-tap med Zucca-assist i 23 minusgrader

Utendørskampen gikk på et baseballstadion i Minneapolis i 23 kuldegrader. Sprengkulden var varslet på forhånd, og de 38.000 plassene på stadion var utsolgt.

Det var Blues' David Perron som klabbet til med det første målet, litt over 14 minutter inn i kampen. Sekunder senere slo Wild tilbake med en målpasning av Kirill Kaprizov. Første periode endte 1–1.

Bare 27 sekunder inn i andre periode tok Blues ledelsen med 2–1 da Jordan Kyrou svingte pucken i buret, uten noen assists. Blues fortsatte offensiven og kontrollerte isen etter et mål av Vladimir Tarasenko.

Ivan Barbasjev rakk å tilføre Blues et fjerde mål, og Jordan Kyrou satte den femte målpasningen for Wild. Deretter ga Rem Pitlick livsgnist til Wild med lagets scoring nummer to. 41 sekunder senere dro Torey Krug til med Blues’ sjette mål.

Stillingen var dermed 6–2 til Blues da tredje periode startet. Å ta igjen det tapte, viste seg å være en umulig oppgave for Wild, men laget satte to scoringer i denne siste perioden, først da Zuccarello bidro med assist til Ryan Hartman, og da Kevin Fiala svingte pucken i mål for siste gang og ga Wild sitt fjerde mål, med assist fra Kirill Kaprizov.