Frida Karlsson bekrefter at hun bryter Tour de Ski

Det kommer som en konsekvens etter det som skjedde under den klassiske sprinten lørdag formiddag. Da ble Karlsson ilagt tre minutters straff etter å ha kollidert med Jessie Diggins i kvartfinaleheatet.

Tok på seg all skyld

I etterkant var det en gråtkvalt Karlsson som ytret seg til pressen.

– Det er moro å konkurrere, men nå vil jeg reise hjem. Med tre minutters tillegg er det ingenting å kjempe om. Jeg setter meg i en vanskelig situasjon. Nå er det bare å reise hjem for å trene og lade batteriene, sa Karlsson.

Senere ble det klart at hun gjør alvor av det og forlater Mellom-Europa foran de to siste etappene i Touren. 22-åringen har ikke fått det til å stemme under konkurransene den siste uken.

– Jeg ser mer fordeler med å reise hjem og forberede meg mot OL, sier Karlsson i en uttalelse.

OL i Beijing har sin åpningsseremoni fredag 4. februar.

Hun var fortvilet etter hendelsen der hun felte Jessie Digging og lovte å gi amerikaneren en unnskyldning. Diggins ledet Tour de Ski på det tidspunktet, men nå er det russiske Natalja Neprjajeva som har overtatt ledelsen. Jessie Diggins ligger 38 sekunder bak, på tredjeplass.

Neste renn i Touren går mandag.

