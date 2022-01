Clas Brede Bråthen etter nyttårshopprennet: – Det verste jeg har sett av partisk dømming

– Det som skjer her i dag er det verste jeg har sett av partisk dømming noensinne, sa Bråthen til TV 2.

Han tenkte særlig på det første hoppet, der Eisenbichler holdt på å falle. Likevel fikk han 18,5 av den tyske dommeren Erik Stahlhut. Norske Martin Rønningen ga ham 17,0, svenske Lars-Erik Eriksson 17,5. Eisenbichler fikk 18,0 av den østerrikske og slovakiske dommeren.

– Jeg liker ikke at de ikke klarer å holde seg nøytrale og gjøre jobben sin. Da må de si fra seg jobben, sier Bråthen til TV 2. Eisenbichler endte til slutt bare to tidels poeng bak vinneren Ryoyu Kobayashi.

– Det holdt på å bli feil vinner, og det ville vært en katastrofe for sporten vår om det hadde skjedd i nyttårshopprennet, som er et av de viktigste rennene vi har, mener landslagssjefen.

Ikke greit

Bråthen synes at Marius Lindvik, som endte på 4.-plass, fikk for dårlig betalt lørdag. I Oberstdorf hadde Lindvik i finalen et hopp som lignet på Eisenbichlers, med dårlig nedslag. Da fikk han karakterer fra 15,5 til 16,5 og tapte 6,5 til 8,0 stilpoeng til alle de tre som endte foran ham.

– Hadde Lindvik fått samme stilkarakterer da som Eisenbichler fikk i dag, hadde han vunnet i Oberstdorf. Det er ikke greit at det er så stor forskjell. FIS og dommerstanden må ta et oppgjør med dette, sier Bråthen til TV 2.

Krever skjerping

Han poengerer at hans sinne er rettet mot spesielt den tyske dommeren og at han ikke har noe imot Eisenbichler.

– Han er en fantastisk skihopper, og det er ikke hans feil. Det er dommernes feil. De må skjerpe seg.

For ordens skyld ville Lindvik med samme stilkarakterer i sitt finalehopp i Oberstdorf som Eisenbichler fikk for sitt første hopp i Garmisch tatt 2.-plassen i åpningsrennet.

