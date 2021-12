Koronasmitte i Oberstdorf – svenskene bytter hotell

Det var fredag formiddag at beskjeden kom om at to medierepresentanter hadde fått påvist koronasmitte. Begge, en av dem fra NRK, bodde på hotellet Allgäu Stern i Sonthofen, rundt to mil nord for Oberstdorf i retning München.

NRKs medarbeidere bor i leiligheter tilknyttet hotellet og har ikke spist ved samme buffé som løperne.

De svenske løperne har reagert på buffeordningen som gjør at løperne spiser samme sted som mange av de øvrige gjestene.

– Det er bra at vi bytter hotell, sa Frida Karlsson etter fredagens løp. Der havnet hun på 2.-plass etter å ha blitt spurtslått av USAs Jessie Diggins på den fjerde etappen av årets Tour de Ski.

Svenskenes landslagslege tok umiddelbart grep, klaget til Det internasjonale skiforbundet (FIS), og fredag ettermiddag kom meldingen om at de bytter bosted.

Ulikt

– Vi velger å flytte hele laget til ulike hotell for å minimere risikoen for smitte. Ingen av de aktive har vært i kontakt med noen av de smittede, og vi bedømmer at risikoen for smitte enn så lenge er liten og begrenset, sier Sveriges landslagslege Jan Wall.

Han understreker likevel at troppen strammer inn egne tiltak, og det innebærer en meget begrenset nyttårsfeiring.

Det svenske laget har besluttet å fullføre konkurransen.

Landslagssjef Anders Byström har midlertidig hoppet av Touren og befinner seg hjemme i Sverige sammen med familien i noen dager.

Han kjenner seg trygg på at laget har tatt riktige beslutninger.

– Vi har jobbet i nærmere to år med helsemessige tiltak og har vært forberedt på at noe kan skje under pandemien. Vi tok raske grep med bytte av hotell og mulighet for ytterligere isolering. Vi deler opp laget i tre bobler på tre ulike hoteller, sier Byström i en pressemelding.

Best

Heidi Weng ble beste norske på 5.-plass under fredagens 10 kilometer fellesstart i fri teknikk. I sammendraget er hun på 12.-plass.

Sammen med de øvrige norske bor hun på samme hotell som de norske brukte under VM på ski for snart ett år siden. Der lever de så isolert som de kan og er delt opp i ulike kohorter.

– Jeg har ikke fått med meg at noen er smittet før nå etter løpet. Det er slik som kommer til å skje i hele år, og det er best å være så forsiktig som man kan. Det er fort gjort. Vi bor med andre mennesker, men vi er delt opp i kohorter på hoteller med plastikk imellom. Vi har vår egen matsal og er kanskje heldige sammenlignet med mange andre, sier Weng.