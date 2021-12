Klæbo vant fellesstarten og økte Tour de Ski-ledelsen

Fire mann skaffet seg en luke til de nærmeste forfølgerne i rennet over 15 kilometer fri teknikk. Klæbo vant i ensom majestet 3,4 sekunder foran Alexander Bolsjunov, mens Sjur Røthe tok tredjeplassen.

Den britiske Røa-løperen Andrew Musgrave ble nummer fire.

Både Røthe og Pål Golberg på 9.-plass tok et kjempesteg mot OL-plass, mens Klæbo økte til 45 sekunders ledelse på Golberg i Tour-sammendraget. Bolsjunov er treer ytterligere to sekunder bak.

– De to første rundene gikk ganske sakte, men på den tredje begynte det å gå fortere. Jeg prøvde å holde meg i front, men jeg ville ikke ta sjansen på at det skulle bli for tett i den siste svingen, så jeg satset på å stikke fra i utforkjøringen, sa Klæbo i intervju med arrangøren rett etter målgang.

Holdt seg i tet

Han kom seg først ut i starten og var blant de tre-fire første gjennom hele løpet. Lenge var det tett bak, men etter hvert begynte stadig flere løpere å få problemer med å holde følge.

Klæbo vant spurten om bonuspoeng etter 4,4 kilometer og lot seg ikke stresse da svenske Calle Halfvarsson gikk i tet og gjorde et forsøk på å rykke. Etter hvert orket ikke Halfvarsson tempoet til de beste, og etter 11,9 kilometer var det fem mann igjen i tetgruppen.

Didrik Tønseth var den neste som måtte slippe, og de siste kilometerne var det klart at kampen om pallplassene ville stå mellom fire mann.

Overlegent

Musgrave ledet ved siste passering, men havnet utenfor pallen. Ingen greide å holde følge da Klæbo satset i utforkjøringen, og den skumle siste svingen ble ikke utfordringen den kunne blitt.

Røthe tapte kampen mot Bolsjunov om 2.-plass med seks tidels sekund, men holdt Musgrave bak seg.

Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer 14, Emil Iversen 17, Tønseth 19, Erik Valnes 42, Harald Østberg Amundsen 43 og Even Northug 69.

