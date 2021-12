Fossesholm etter smellen: – Jeg er ikke en jente som gråter så lett

Fossesholm floppet helt i klassiskløpet i Lenzerheide og var langt nede etter 59.-plassen.

Da var det en svært skuffet 20-åring som tuslet seg gjennom noen seige tak i pressesonen.

En ny utgave

Mindre enn 24 timer senere var det en helt annen utgave som møtte NTB på skistadion i Oberstdorf. Da smilte hun og lo og var seg selv igjen.

Denne sesongen har det vært mye opp og ned for henne. Det har hun fortalt mye om i høst. Blant annet måtte hun reise hjem fra en høydesamling, og formen har vært som en jojo.

– Det har jeg vært forberedt på. Altså, jeg forbereder meg aldri på nederlag. Jeg er flink til å grave meg ned noen ganger, men også flink til å grave meg opp igjen. Jeg må få lov til å være skuffet noen ganger, men jeg reiser meg fort igjen etter litt tid for meg selv. Da må jeg skjerpe meg. Jeg kan ikke furte og surmule. Det nytter ikke.

Følelser

[ Her er hele programmet for Tour de Ski ]

– Du er kanskje et følelsesmenneske?

– Jeg er kanskje ikke den som gråter så lett alltid, men jeg kan felle noen tårer om det ikke går som jeg håper. Vi legger ned enormt med arbeid for at vi skal gå fort på ski, og når jeg går så sent som i Lenzerheide blir det innmari kjedelig, og så har du kanskje ikke noe godt svar på det heller. Det må være lov til å ha en dårlig dag, og i går var jeg bare ikke bedre. Det var ingenting å skylde på.

– Hva gjør du da?

– Til sjuende og sist må man bare reise seg. Det går bare en f … i meg. Jeg sier til meg selv at jeg skal gå fortere senere.

Stress

[ Kommentar: Arven etter Johaug. Hva skjer? ]

– Hva tenker du om OL etter slike løp som i Lenzerheide. Blir du bekymret?

– Jeg er ikke stresset med tanke på OL, ikke i det hele tatt. Det har skjedd ting i høst, og jeg har heller ikke gått altfor mange skirenn.

– Du viste motsatte følelser etter 4.-plassen i Lillehammer?

– Det var et viktig renn for meg. Jeg har aldri vært nærmere på en fellesstart og vet at jeg kan. Jeg er ikke noe bekymret.

Fossesholm ler godt når hun får spørsmål om hva som blir viktig i de to etappene som venter i Oberstdorf.

– Først og fremst må jeg komme meg oppover listene. Jeg er nummer 56 i sammendraget, og det skal godt gjøres om jeg ikke klatrer på listene da. Gjør jeg ikke det, så reiser jeg hjem. Da gidder jeg ikke mer. Men jeg vet at jeg er mye bedre enn det jeg viste på 2.-etappen i Lenzerheide.

På programmet i dagens Tour de Ski står 10 kilometer fellesstart i fri teknikk. Dagen etter venter en klassisk sprint.

Tour de Ski (2 av 6 etapper):

1) Niskanen 29.45, 2) Jessie Diggins, USA 0.29 min bak, 3) Neprjajeva 0.35, 4) Andersson 0.48, 5) Pärmäkoski 0.51, 6) Anamarija Lampic, Slovenia 0.52, 7) T.U. Weng 0.54, 8) Kalvå 0.57, 9) Stupak 1.06, 10) Sorina 1.11.

Øvrige norske: 18) H. Weng 1.31, 21) Myhrvold 1.43, 28) L.U. Weng 1.55, 34) Haga 2.05, 54) Theodorsen 2.54, 55) Svendsen 2.54, 56) Fossesholm 2.56, 71) Stenseth 4.42.