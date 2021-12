Flere smittetilfeller hos Liverpool – Klopp tror Chelsea-kampen spilles

– Vi har tre nye koronasmittede blant spillerne og noen flere blant ansatte, så det er ikke så kult i øyeblikket, sa Klopp på sin pressekonferanse.

– Jeg kan ikke si hvem det gjelder, for vi må gå gjennom hele prosessen og gjøre PCR-tester først, men dere får se det når lagoppstillingen kommer. Det kommer til å bli ganske klart hvem som er borte.

Roberto Firmino og keeper Alisson Becker var ikke med på bilder tatt under Liverpools trening fredag.

Liverpool feirer nyttår på tredjeplass i Premier League, ett poeng bak Chelsea og ni bak serieleder Manchester City.

– Vi har ikke hatt et stort utbrudd der 15-20 er smittet samtidig. For oss har det vært ett nytt tilfelle om dagen. Det føles ut som et lotteri hver morgen, å vente på resultatene. Nesten hver gang dukker det opp en ny positiv prøve, klaget Klopp.

– Det ligger ikke an til at vi ber om utsettelse, men vi vet ikke hvordan det vil se ut om noen timer.

I tillegg til de smittede er Takumi Minamino og Thiago Alcantaro ute med skader.

To kamper i helgens Premier League-runde er utsatt på grunn av smitte. Det gjelder Leicester – Norwich lørdag og Southampton – Newcastle søndag.

(©NTB)