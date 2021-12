Sport på TV torsdag, time for time

11.30: Alpint, verdenscup. Super-G menn (5 av 7) fra Bormio, Italia. Rennet ble avlyst i Lake Louise, Canada tidligere i vinter og er flyttet til Bormio. Aleksander Aamodt Kilde herjet med konkurrentene og vant gårsdagens super-G-renn i denne løypa. Det var hans tiende verdenscupseier totalt, den fjerde denne sesongen og hans tredje strake triumf i super-G. Adrian Smiseth Sejersted og Henrik Røa havnet langt bak, men får en ny sjanse i dag. (Vsport 1)

13.30: Darts, VM 2022 for profesjonelle, 13. dag fra Alexandra Palace i London. Vi er kommet til 4. runde (åttedelsfinaler) i mesterskapet som pågår til 3. januar. (Vsport +)

13.40: Sjakk, VM i lynsjakk fra Warszawa, 2. og siste dag (runde 13–21). Magnus Carlsen måtte tåle noe så uvanlig som tre tapte partier i går, men med åtte seiere og en remis henger han fortsatt med i kampen om VM-tittelen. Carlsen ligger halvannet poeng bak lederen Levon Aronian. Nordmannen spiller for sin fjerde strake VM-tittel i lynsjakk og det gjenstår ni runder i dag før mesteren skal kåres. (NRK 1)

19.00: Sjakk, VM i lynsjakk fra Warszawa, 2. og siste dag. (NRK 2)

19.00: Ishockey, Eliteserien menn, 29. runde: Sparta Sarpsborg – Stjernen fra Sparta Amfi. Nytt tett Østfold-derby. Sparta skal forsøke å hevne 2–3-tapet i Fredrikstad for to dager siden. (TV 2 Sport 2)

20.00: Darts, VM 2022 for profesjonelle fra London, åttedelsfinaler. (Vsport +)

NB! Premier League-kampen Everton – Newcastle (20.30) er avlyst.

20.45: Fotball, engelsk Championship, 25. runde: Nottingham Forest – Huddersfield Town fra City Ground (Vsport 1), Bristol City – Queens Park Rangers fra Ashton Gate. (Vsport 2)

21.15: Fotball, engelsk Premier League, 20. runde: Manchester United – Burnley fra Old Trafford. United har ennå ikke tapt under sin nye manager Ralf Rangnick, men tyskeren var ikke den eneste som var skuffet over lagets innsats i Newcastle mandag kveld (1–1) der de røde hadde flaks som fikk med seg ett poeng. Kveldens motstander Burnley har færrest kamper i Premier League (15) og når det er klart for avspark er det første gang på 18 dager for dem. Det er ikke eneste grunn til at de har ramlet til nedrykksplass: På de 15 forsøkene har de vunnet én eneste gang – hjemme mot Brentford (3–1) 30. oktober. United mangler Bruno Fernandes (gule kort), Victor Lindelöf (syk) og Paul Pogba (skadd). Burnley merker best at de fortsatt er uten spissveteranen Ashley Barnes (32). Han har vært skadd i snart to måneder. (TV 2 Sport Premium)

01.00: Ishockey, NHL: Florida Panthers – Tampa Bay Lightning fra FLA Live Arena (Vsport 1), Carolina Hurricanes – Montréal Canadiens fra PNC Arena i Raleigh. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Seattle Kraken – Calgary Flames fra Climate Pledge Arena. (Vsport 1)

04.30: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Vancouver Canucks fra Staples Center. (Vsport 2)

