Ny Premier League-kamp utsatt på grunn av koronasmitte

Det opplyser Premier League torsdag kveld.

I en uttalelse heter det at Norwich søkte om å få kampen utsatt, og at denne forespørselen nå er innvilget.

Norwich skal ikke ha nok spillere tilgjengelig til å gjennomføre oppgjøret. Koronasmitte og skader er årsaken.

Reglene i den engelske toppdivisjonen sier at en klubb må ha 13 utespillere pluss én keeper disponible for at en kamp skal kunne spilles som planlagt.

Premier League har vært hardt rammet av smitte den siste tiden. En lang rekke kamper har blitt utsatt de siste ukene som følge av at flere klubber har slitt med å stille nok spillere.

I forrige uke ble det for første gang registrert tresifret antall koronasmittede i den engelske toppdivisjonen. 103 tilfeller ble registrert.

Arsenal-manager Mikel Arteta er blant profilene som er bekreftet smittet de siste dagene. Spanjolen har fått påvist korona for annen gang.

Smittesituasjonen er enda verre i Englands lavere divisjoner.

Oppgjøret mellom Norwich og Leicester er det første i den kommende Premier League-runden som må utsettes.