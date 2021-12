Av Jonas Berge og Stian Grythaugen

Dermed endte også lynsjakk-turneringen i Polen i skuffelse for den regjerende mesteren.

– Dette er ikke i nærheten av bra nok. Synd med den siste runden, der jeg står godt veldig tidlig, men klarer ikke å få utnyttet det, sa Carlsen til NRK da turneringen var over for hans del.

– Det er surt å ikke få ut noe i nærheten av sitt beste på en dag som dette. Jeg må bare innse at jeg ikke var i nærheten av god nok denne gangen. Hva skal jeg si? Noen ganger går det bare ikke, fortsatte han.

Like selvkritisk var han etter parti nummer fem.

– Det har gått ganske dårlig, så det er bare å beklage. Det er synd å være såpass langt unna sitt beste når det gjelder. Jeg skal nå prøve å gjøre fire gode prestasjoner, så får vi se hva det blir til, sa Carlsen til statskanalen da.

Tung dag

Fire seirer, tre tap og to remis ble fasiten for den norske verdensmesteren på dag to av lynsjakk-turneringen i Warszawa. Carlsen endte dermed på 13,5 poeng av 21 mulige.

Seks spillere hadde 14 poeng da ett parti gjensto torsdag. Carlsen var halvpoenget bak og hadde da fortsatt teoretiske sjanser til å forsvare VM-tittelen.

Det forutsatte seier mot Maxim Vachier-Lagrave i siste parti. Der ble det i stedet seier til franskmannen, som skal ut i omspill om VM-tittelen i lynsjakk mot Alireza Firouzja.

Dobbeltsmell

Carlsen tok en overlegen seier over iranske Parham Maghsoodloo i det første av ni partier torsdag. I det andre ble det remis mot armeneren Haik Martirosjan.

Deretter startet problemene. I parti nummer tre mot Anish Giri havnet Carlsen med hvite brikker i en svært lite fordelaktig stilling. Partiet endte i en åpning som nederlenderen tilsynelatende var svært godt forberedt på. Da partiet gikk inn i den avgjørende fasen ga sjakkcomputerne Giri en kjempefordel, og Carlsen klarte aldri på utjevne stillingen.

Parti nummer fire mot Aleksandr Grisjtsjuk endte i en ny nedtur for den norske verdensmesteren. Stillingen var lenge jevn, men mot slutten havnet Carlsen i trøbbel, og Grisjtsjuk utnyttet muligheten som kom.

I parti nummer fem ble det så seier mot greske Dimitrios Mastrovasilis, hvilket ga et visst håp om et comeback fra nordmannen. I det neste partiet mot russeren Kirill Aleksejenko så Carlsen ut til å være på vei mot en ny seier, men i avslutningen berget Aleksejenko remis mot en tydelig frustrert norsk verdensmester.

Deretter tok den norske verdensmesteren to strake seirer, den siste mot sin tidligere VM-motstander Jan Nepomnjasjtsjij, før turneringen ble avsluttet med tap for Vachier-Lagrave.

Nakamura smittet

Carlsen jaktet sin fjerde strake VM-tittel i lynsjakk. Tirsdag måtte nordmannen også se seg slått i kampen om å forsvare VM-gullet i hurtigsjakk.

I forkant av spillestart torsdag opplyste Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) at «et par» spillere hadde avgitt positive virustester. Det skapte usikkerhet og tendenser til kaos.

Blant de smittede er Hikaru Nakamura, som spilte mot Magnus Carlsen i siste runde i hurtigsjakk-VM tirsdag. Amerikaneren bekreftet selv den positive testen i sosiale medier.

– Spillerne må trekke seg fra turneringen, og deres motstandere har blitt kontaktet slik at de kan gjennomgå undersøkelser, skriver forbundet på Twitter.

Smittetilfellene gjorde at torsdagens partier ble utsatt. Etter mye fram og tilbake startet første runde én time forsinket.

Testet torsdag

Nakamura skriver på Twitter at han ikke følte seg bra før mesterskapet startet onsdag, men en negativ test gjorde at han likevel spilte.

– Jeg kan ikke fullføre turneringen, og nå er jeg bekymret for alle motstanderne mine, skriver han.

Tidligere på dagen kritiserte amerikaneren det internasjonale forbundet for å ikke sette opp egne tester for spillerne.

Nakamura testet seg på nytt torsdag for å kunne fly hjem nyttårsaften, og den testen var positiv.





