Sport på TV onsdag, time for time

09.55: Alpint, verdenscup. Slalåm kvinner (4 av 9) fra Lienz, Østerrike, 1. omgang. Som i gårsdagens storslalåm stiller Norge med Ragnhild Mowinckel, Mina Fürst Holtmann, Thea Stjernesund og Maria Tviberg. Mowinckel fortsetter å levere gode prestasjoner og ble nummer fem i går. Det er hennes beste plassering i storslalåm på nesten to år. (TV 2, Eurosport 1, SVT1)

11.25: Alpint, verdenscup. Super-G menn (4 av 7) fra Bormio, Italia. Aleksander Aamodt Kilde leverte et habilt utforrenn i Bormio i går, men havnet utenfor pallen på en sjetteplass. Nå jakter han ny triumf i super-G, han har vunnet to av de tre rennene hittil. Adrian Smiseth Sejersted sto over gårsdagens utfor for å spare seg til super-G i dag og i morgen. (Vsport 1)

13.00: Alpint, verdenscup. Slalåm kvinner fra Lienz, 2. omgang. (TV 2 Sport 1, Eurosport 1, SVT2)

13.30: Langrenn, verdenscup. 2. etappe i Tour de Ski: 10 km klassisk kvinner fra Lenzerheide, Sveits. Den temmelig ukjente 23-åringen Mathilde Myhrvold ble beste norske på sprinten i går, med en sensasjonell annenplass. De øvrige norske jakter revansje og har absolutt noe å hevne: Seks av ti forsvant ut av gårsdagens sprint i prologen. (TV 2, SVT1)

13.30: Darts, VM 2022 for profesjonelle, 11. dag fra Alexandra Palace i London. (Vsport +)

14.40: Sjakk, VM lynsjakk fra Warszawa, 1. dag (runde 1–12). Magnus Carlsen mistet VM-tittelen i hurtigsjakk i går med knappest mulig margin. Nå er det lynsjakk som gjelder og Carlsen er tittelforsvarer også her. Men lykkes han nå? (NRK 1)

15.00: Langrenn, verdenscup. 2. etappe i Tour de Ski: 15 km klassisk menn fra Lenzerheide, Sveits. Johannes Høsflot Klæbo dokumenterte sterk form med suveren sprintseier i går, men det er grunn til å stille spørsmål ved flere av de andre nordmennene: Klarer for eksempel Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth og Sjur Røthe å revansjere gårsdagens nedtur? Alle fire røk ut i prologen. (TV 2, SVT1)

16.30: Hopp, verdenscup. Første renn (HS137) i den tysk-østerrikske hoppuka fra Schattenbergbakken i Oberstdorf. Johann André Forfang og Halvor Egner Granerud var best av nordmennene i gårsdagens kvalifisering med delt tredjeplass. Japans Ryoyu Kobayashi vant foran verdenscupleder Karl Geiger. Også de fire øvrige på det norske laget gikk videre til dagens renn i denne rekkefølgen: Daniel-André Tande (10), Marius Lindvik (16), Robert Johansson (22) og Fredrik Villumstad (35). (TV 3)

19.00: Sjakk, VM lynsjakk fra Warszawa, 1. dag. (NRK 2)

20.00: Ishockey, junior-VM (U20) menn, gruppe A: Finland – Tsjekkia fra Edmonton. (SVT2, SVT1 fra 21.00)

20.00: Darts, VM 2022 for profesjonelle fra London. (Vsport +)

20.30: Fotball, engelsk Premier League, 20. runde: Chelsea – Brighton & Hove Albion fra Stamford Bridge i London. Brighton fikk en oppmuntring sist, med 2–0 over Brentford. Det var første seier på 12 kamper (alle turneringer). Kystlaget har tøffe odds imot i kveld også: Chelsea har fin form og ligger à poeng med Liverpool på annenplass. Chelsea har heller aldri tapt en obligatorisk kamp for Brighton. Klubbene møttes første gang i 1933. (TV 2 Sport Premium 2)

21.15: Fotball, engelsk Premier League, 20. runde: Brentford – Manchester City fra Brentford Community Stadium i London. Brentford klorer seg fast i sin første PL-sesong, men får ikke hjelp av en fortsatt skadd Kristoffer Ajer i midtforsvaret i kveld. Det spørs om det hadde vært nok – City virker helt ustoppelige, leder med ligaen med seks poeng og har vunnet ni strake kamper i Premier League. I de tre siste har de også scoret 17 ganger til sammen! (TV 2 Sport Premium)

22.30: Ishockey, junior-VM (U20) menn, gruppe B: Slovakia – Russland fra Red Deer, Canada. (SVT1)

01.00: Ishockey, NHL: Florida Panthers – New York Rangers fra FLA Live Arena. (Vsport 2)

03.30: Ishockey, junior-VM (U20) menn, gruppe B: Sverige – USA fra Red Deer, Canada. (SVT1)

04.00: Ishockey, NHL: Seattle Kraken – Philadelphia Flyers fra Climate Pledge Arena. (Vsport 2)

