NFL halverer isolasjonstiden

Det forutsetter at den smittede har gått minst 24 timer uten feber, blitt friskere og blitt godkjent av det medisinske støtteapparatet i samsvar med ligaen, skriver nyhetsbyrået.

Regelendringen gjelder både for uvaksinerte og vaksinerte spillere, trenere og øvrige personer i støtteapparatet. Fullvaksinerte kan derimot komme raskere tilbake enn fem dager dersom de avgir to negative tester etter den positive testen.

Bakgrunnen er at USAs smittevernetat (CDC) mener at isolasjonstiden bør kuttes fra ti til fem dager for dem uten symptomer. Amerikanske helsemyndigheter vil trolig innføre CDCs forslag snart.

NFL har i likhet med basketligaen NBA og ishockeyligaen NHL vært hardt rammet av koronasmitte den siste tiden.