FIS-æresmedlem krever tiltak mot «usunt lette kropper» i langrenn

Lereim sier til Dagbladet at FIS’ medisinske komité gang på gang har rapportert om ernæringsutfordringene i langrenn de siste 30-40 årene, men uten å få gehør.

– Jeg synes vi alle har gjort for lite her, både når det gjelder regelverk og anbefalinger, sier Lereim, som har over 40 års bakgrunn fra FIS' medisinske komité.

Spiseforstyrrelser og andre ernæringsutfordringer i idretten, spesielt innen langrenn, er blitt hyppig omtalt av blant annet Dagbladet og VG den siste tiden. Leirem mener tiden er overmoden for å iverksette tiltak.

– Vi må se på regelverket og den tekniske utviklingen av sporten. Hvis den tekniske utviklingen av for eksempel skihopping tilsier at man må ned på en usunn vekt, er det sporten det er noe galt med og ikke utøverne, sier Leirem.

FIS-æresmedlemmet mener at langrennssporten er på akkurat det nivået for tiden.

– Man bør lage regelverket i langrenn slik at det ikke lønner seg å være usunn lett, mener Lereim.

FIS sier at de ikke har fått inn noen forslag om slike endringer.