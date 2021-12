Den seks år gamle kaldblodshingsten Alma Prins (V65-5/DD-1) og kusk Jomar Blekkan rakk aldri fram i front under V75-finalene på Bjerke rett før jul. Vi ser for oss at ekvipasjen revansjerer seg under ettermiddagsstevnet hjemme på Leangen i ettermiddag, så vi bruker duoen som holdepunkt i DD-spillet. ({C}hesteguiden.com)