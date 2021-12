Sport på TV tirsdag, time for time

09.55: Alpint, verdenscup. Storslalåm kvinner (4 av 9) fra Lienz, Østerrike, 1. omgang. Etter en ørliten juleferie stiller Ragnhild Mowinckel, Mina Fürst Holtmann, Thea Stjernesund og Maria Tviberg opp for Norge her. På grunn av smittevernrestriksjoner i Østerrike går rennet uten publikum. (TV 2, Eurosport 1, SVT1)

11.25: Alpint, verdenscup. Utfor menn (5 av 11) fra Bormio, Italia. Aleksander Aamodt Kilde er vår beste fartskjører i øyeblikket og stiller med store ambisjoner om sesongens fjerde seier her, selv om han var to og et halvt sekund bak de beste på gårsdagens siste gjennomkjøring i utforløypa. På søndagens trening fikk han tredje beste tid. Henrik Røa stiller også for Norge, mens Adrian Smiseth Sejersted ikke stilte på mandagens trening og står over utforrennet i dag. Han ønsker å spare seg til super-G-rennene de to neste dagene. (Vsport 1)

11.30: Langrenn, verdenscup. Årets Tour de Ski starter med sprintkvalifisering i fri teknikk for kvinner og menn i Lenzerheide, Sveits. Helene Fossesholm og Heidi Weng stiller i spissen for 10 norske jenter, mens Johannes Høsflot Klæbo er største navn i herretroppen på 10 løpere. (TV 2, SVT1)

13.00: Alpint, verdenscup. Storslalåm kvinner fra Lienz, 2. omgang. (TV 2, Eurosport 1, SVT1)

13.30: Darts, VM 2022 for profesjonelle, 11. dag fra Alexandra Palace i London. (Vsport +)

14.00: Langrenn, verdenscup. Tour de Ski 1. etappe, sprintfinaler i fri teknikk for kvinner og menn fra Lenzerheide. (TV 2, SVT1)

14.40: Sjakk, VM hurtigsjakk fra Warszawa, 3. og siste dag (parti 10–13). Magnus Carlsen leder med et halvt poeng før avslutningsdagen, men han presiserte i går kveld at jobben ikke er gjort. Øvrige nordmenn i brettkamp er Aryan Tari, Kristian Stuvik Holm og Johan-Sebastian Christiansen. (NRK1)

16.00: Fotball, engelsk Premier League, 20. runde: Southampton – Tottenham fra St. Mary’s Stadium. Mohamed Elyounoussi scoret og spilte hele kampen for «Saints» da de sjokkvant 3–2 over West Ham i London 2. juledag. Kan de vippe et nytt London-lag av pinnen på hjemmebane? (TV 2 Sport Premium). Watford – West Ham United fra Vicarage Road. Covid-rammede Watford og Joshua King har ikke spilt kamp siden 10. desember. Før det hadde de fire strake tap, så det er stor spenning rundt hva de kan prestere i dag (TV 2 Sport Premium 2). Crystal Palace – Norwich City fra Selhurst Park i London. Palace må klare seg uten manager Patrick Vieira (koronasmittet) og klubbikonet Wilfried Zaha, som fikk rødt kort mot Spurs 2. juledag. Men med ett hjemmetap hittil er de likevel favoritter mot jumbo Norwich, som fortsatt må stille uten nyopererte Mathias Normann på midtbanen. (TV 2 Sport 1)

NB! To av dagens PL-kamper er avlyst på grunn av koronasmitte: Arsenal – Wolves (13.30) og Leeds – Aston Villa (18.30).

16.30: Hopp, verdenscup. Kvalifisering til det første rennet (HS137) i den 70. utgaven av den tysk-østerrikske hoppuka fra Schattenbergbakken i Oberstdorf. Norge stiller med seks hoppere i dag: Daniel-André Tande, Johann André Forfang, Halvor Egner Granerud, Robert Johansson, Marius Lindvik og debutanten Fredrik Villumstad. Alle rennene i hoppuka skal gå uten tilskuere grunnet smitteverntiltak. (Vsport 1)

18.10: Skiskyting, showrennet World Team Challenge fra Chiemgau Arena i Ruhpolding, der blandede tomannslag møtes. Ingen norske deltar i år og rennet går uten publikum. (TV 3)

19.00: Ishockey, Eliteserien menn, 27. runde: Stjernen – Sparta Sarpsborg fra Stjernehallen i Fredrikstad. (TV 2 Sport 2)

19.00: Sjakk, VM hurtigsjakk, 3. og siste dag fra Warszawa. (NRK2)

20.00: Darts, VM 2022 for profesjonelle fra London. (Vsport +)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 20. runde: Leicester City – Liverpool fra King Power Stadium. Ny diger oppgave for hjemmelaget som fikk kraftig stryk av Manchester City (3–6) 2. juledag. Stjernespiss Jamie Vardy fikk hvile da, men er trolig tilbake her. (TV 2 Sport Premium)

22.30: Ishockey, junior-VM (U20) menn, gruppe B: Sveits – USA fra Red Deer, Canada. (SVT2)

01.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – Montréal Canadiens fra Amalie Arena. (Vsport 1)

04.30: Ishockey, NHL: Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights fra Staples Center. (Vsport 1)

