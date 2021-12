Paris herjet i Bormio-utforen: Kilde nummer seks

Kildes la seg i mål tre hundredeler foran østerrikske Vincent Kriechmayr, som hadde ledet lenge fra første startnummer.

– Jeg var fornøyd da jeg kom i mål, for gårsdagen var forferdelig. Det slår mye, men det gjør det for alle. Jeg føler at jeg mistet litt kontrollen, sa Kilde til Viaplay.

Ledelsen skulle ikke vare lenge. Bakfra kom flere storkanoner, og både Marco Odermatt og Dominik Paris viste hvorfor de er regnet som to av de beste fartskjørerne i verden.

Først kjørte Odermatt 88 hundredeler raskere enn Kilde, mens Paris knallet til og gled i mål 24 hundredeler foran der igjen.

Full gass

– Jeg sa til meg selv at jeg skulle gi full gass, og det fungerte bra. Jeg vet ikke hva det er med dette stedet, men jeg føler meg bra her. Du har det egentlig ikke under kontroll og vet ikke hva som vil skje. Det er det som gjør det så spennende her, sa Paris.

Niels Hintermann, som var raskest på mandagens trening, snek seg også foran Kilde og la beslag på den siste pallplassen. Etter hvert ble han også passert av østerrikske Daniel Hemetsberger og tyskeren Dominik Schwaiger på resultatlista.

Langt bak

Henrik Røa kjørte fra sent startnummer og kom i mål 3,45 sekunder bak seierherren Paris. Han endte til slutt som nummer 40 av de 48 som fullførte rennet.

Kilde har én seier i Bormio fra før, og den kom i super-G i romjulen 2019. Fartsspesialisten har hatt en kanonstart i comebacket etter sist sesongs kneskade. Han står allerede med tre verdenscuptriumfer (to i super-G, én i utfor) hittil denne sesongen.

To super-G-renn venter de to neste dagene.