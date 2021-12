Mowinckel på seiersjakt i Østerrike

Molde-alpinisten kjørte ned til tredje beste tid. Foran seg har hun ledende Tessa Worley (Frankrike) og Sara Hector (Sverige).

Mowinckel hadde god fart og rene buer på toppen i traseen. Etter andre mellomtid var hun åtte hundredeler bak Worley, men tapte deretter litt i nedre parti i henget.

29-åringen var tydelig fornøyd etter å ha passert målstreken. Den siste tiden har det virkelig løsnet for Mowinckel etter to alvorlige kneskader. Oppturen skjer ett år ut i comebacket.

Før jul tok hun sin første pallplass i verdenscupen på over 1000 dager. Da ble hun nummer to i super-G i franske Val d'Isère. Noen dager senere ble hun nummer åtte i storslalåm i Courchevel og fikk sin beste verdenscupplassering i disiplinen på nesten to år.

Mina Fürst Holtmann ligger på en foreløpig 7.-plass i Lienz. Hun er 61 hundredeler bak ledertiden. Maria Tviberg og Thea Stjernesund stiller også på startstreken.

Finaleomgangen kjøres fra klokken 13.00.