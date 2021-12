Sport på TV mandag, time for time

13.30: Darts, VM 2022 for profesjonelle, 10. dag fra Alexandra Palace i London. (Vsport +)

13.30: Fotball, engelsk League One, 24. runde: Doncaster Rovers – Sunderland fra Keepmoat Stadium. (Vsport 1)

13.38: Sykling, mountainbike. Verdenscup sykkelcross, kvinner elite fra Heusden-Zolder, Belgia. (Eurosport 1)

14.40: Sjakk, VM hurtigsjakk fra Warszawa, 2. dag (parti 6–9). Tittelforsvarer Magnus Carlsen fikk en drømmestart på mesterskapet i går, med fire seirer og en remis. åpnet mesterskapet med en seier og en remis i går. Aryan Tari, Kristian Stuvik Holm og Johan-Sebastian Christiansen stiller også for Norge i hurtigsjakk-VM. Tari kom best ut av åpningsdagen med to og et halvt poeng, mens Holm og Christiansen har to poeng hver. (NRK1)

15.03: Sykling, mountainbike. Verdenscup sykkelcross, menn elite fra Heusden-Zolder, Belgia. (Eurosport 1)

16.00: Fotball, engelsk Championship, 24. runde: Derby County – West Bromwich Albion fra Pride Park. (Vsport 1)

18.30: Fotball, engelsk Championship, 24. runde: Queens Park Rangers – AFC Bournemouth fra Loftus Road i London. (Vsport 1)

19.00: Sjakk, VM hurtigsjakk, 2. dag fra Warszawa. (NRK2)

19.05: Håndball, tysk Bundesliga menn, 18. runde: Füchse Berlin – MT Melsungen fra Max Schmeling-Halle. (Vsport 2)

20.00: Ishockey, junior-VM (U20) menn, gruppe A: Østerrike – Finland fra Edmonton, Canada. (Svensk TV6)

20.00: Darts, VM 2022 for profesjonelle fra London. (Vsport +)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 19. runde: Newcastle United – Manchester United fra St. James’ Park. Manchester United kommer til denne bortekampen med tre strake ligaseire under Ralf Rangnick. Bunnlaget Newcastle fikk en liten oppmuntring da de slo Burnley 1–0 4. desember, men siden er det blitt tre strake tap. Midtbaneeleganten Bruno Fernandes liker å spille mot Newcastle, han har scoret i alle sine tre møter med «The Magpies» hittil. (TV 2 Sport Premium)

22.30: Ishockey, junior-VM (U20) menn, gruppe B: Russland – Sveits fra Red Deer, Canada. (SVT2)

02.15: Amerikansk fotball, NFL: New Orleans Saints – Miami Dolphins fra Caesars Superdome. (Vsport +)

03.30: Ishockey, junior-VM (U20) menn, gruppe B: Sverige – Slovakia fra Red Deer, Canada. (Svensk TV6)

