Foran hoppuka: Granerud må knekke Innsbruck-gåten

Fjorårets hoppuke startet veldig bra for Granerud. Etter de to første rennene i Oberstdorf og Garmisch-Partenkirchen ledet 25-åringen sammenlagt. Så kom skuffelsen i Innsbruck med 15.-plass.

Det ble fulgt opp med flere verbale sleivspark mot blant andre Kamil Stoch. Uttalelsene skapte mye ståhei i Polen, og Granerud beklaget kommentarene sine som kom på grunn av frustrasjonen over egen innsats.

– Forholdet mitt til den bakken kunne vært bedre, sier Granerud til NTB i forkant av den tradisjonsrike turneringen.

– Jeg ville egentlig tro at det i utgangspunktet er en bakke som passer hoppingen min. Vi har bare ikke klart å bli bestevenner ennå, sier han.

Dette er resultatene til Granerud i Bergiselbakken i Innsbruck:

2017: 34.-plass.

2018: 21.-plass

2019: Diskvalifisert.

2020: Deltok ikke.

2021: 15.-plass.

Riktignok ble han nummer 1 i kvalifiseringen i fjorårets utgave, men fikk tøffe forhold senere og falt langt ned på sammenlagtlisten.

Ikke overtroisk

– Jeg kan jo hoppe der. Det er som med andre ting: Det er lett å få «hangups» på bakker og steder. Jeg har prøvd å ha minst mulig av dem og komme meg vekk fra så mange ting som mulig jeg må gjøre av overtro og sånt, sier Granerud.

– Jeg skal dra dit og starte som normalt og prøve å få levert så gode hopp som mulig. Samtidig vet jeg at det er en bakke som straffer deg hardt hvis du er borti kantene med skiene. Det er noe jeg har øvd litt på. Sporene der er litt dypere, forklarer han.

Granerud vant verdenscupen sammenlagt sist sesong. I inneværende sesong har det vært mer opp og ned. Asker-hopperen står med én seier, én 2.-plass og én 3.-plass. I Ruka røk han blant annet ut av begge kvalifiseringene.

Flere resultater innenfor topp ti har likevel sikret ham en foreløpig 3.-plass på sammenlagtlisten med 361 poeng. Foran er Karl Geiger (594) og Ryoyu Kobayashi (496).

– Optimistisk

For at blant andre den duoen skal overvinnes, trengs det et godt resultat i Innsbruck i tillegg til de tre andre bakkene.

– Jeg føler jeg er bedre forberedt på Bergisel i år enn jeg var i fjor. Jeg er optimistisk med tanke på at jeg skal klare å hoppe fint der, forteller han.

I fjor kom Granerud til hoppuka som storfavoritt etter et lass med seirer i verdenscupen. I år har det vært mer opp og ned for 25-åringen. Det gjør presset mindre.

– Ja, det kan ikke sammenlignes.

Hoppuka starter i tyske Oberstdorf 29. desember og varer til 6. januar. Tyske Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck og Bischofshofen i Østerrike er de tre andre destinasjonene.

Forrige norske vinner av den tysk-østerrikske hoppuka er Anders Jacobsen i 2012/13-sesongen.