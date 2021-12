Svenske Peter Untersteiner huskes best av mange som kusk for den norske eventyrhesten BBS Sugarlight, som vant både Olympiatravet og Oslo Grand Prix (bildet) i 2015. Untersteiner driver stor trenerstall i Halmstad og har blant mange firbente ansvar for den løfterike norske treårshoppa Readly's Dream (V75-5). I kveld er det sønnen Johan Untersteiner som kjører henne på hjemmebanen i Sør-Sverige. Vi har sterk tro og bankerspiller. (Vegard Wivestad Grøtt/NTB)