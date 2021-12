Korona i NBA: 40-åring gjorde comeback til stor jubel

Johnson startet sin NBA-karriere i Boston Celtics, og den siste tids oppblussing av koronaviruset gjorde at klubben måtte gå kreativt til verks. Med sju spillere ute med korona ble Johnson hentet inn på en tidagerskontrakt.

– Jeg ser ikke på alderen min og tenker at jeg ikke kan spille med disse guttene. Jeg vet det er en sport for de yngre, men jeg tar godt hånd om kroppen min, sa Johnson.

Scoret

Johnson hadde ikke spilt i NBA siden 2018 da han var en del av Houston Rockets. Natt til torsdag var han plassert på benken til de grønnkledde i kampen mot Cleveland Cavaliers. Publikum ropte «Vi vil se Joe!», og på tampen kom han inn og sikret også to poeng til stor begeistring for de fremmøtte.

– Å komme til kampen og være noenlunde effektiv er kult. I min alder forsøker man å ta vare på hvert sekund, sa den rutinerte spilleren.

Boston vant kampen 111-101 og brøt Clevelands seks kamper lange seiersrekke.

Ikke rekord

Johnson startet karrieren sin i nettopp Boston Celtics for tjue år siden. Den beste perioden hans kom i Atlanta Hawks i 2005-2012. Ved sju anledninger har han vært på allstar-laget. 40-åringen står oppført med 1276 kamper i NBA.

Innhoppet til Johnson er likevel langt fra rekord. Nat Hickey var 45 år og 363 dager da han entret parketten for Providence Steamrollers tilbake i 1948. Nummer to på listen er Kevin Willis, som holdt på fra 1985 til 2005. I 2007 spilte han en håndfull kamper for Dallas Mavericks. Da var han 44 år og 224 dager.

National Basketball Association (NBA) onsdag, grunnserien:

Atlanta Hawks – Orlando Magic 98-104, Boston Celtics – Cleveland Cavaliers 111-101, Milwaukee Bucks – Houston Rockets 126-106, Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 108-94, Sacramento Kings – LA Clippers 89-105.

Utsatt: Chicago Bulls – Toronto Raptors (pga. koronasmitte hos Raptors).