Sport på TV onsdag, time for time

09.55: Alpint, verdenscup. Storslalåm kvinner (3 av 9), 1. omgang fra Courchevel, Frankrike. Rennet ble avlyst i Killington, Vermont og er flyttet til Frankrike. Norge stiller med samme lag som i gårsdagens renn: Ragnhild Mowinckel, Mina Fürst Holtmann, Thea Stjernesund og Maria Tviberg. Mina Fürst Holtmann sprakk litt i annen omgang i går, men ble beste norske på en tiendeplass. Suveren vinner var USAs store stjerne Mikaela Shiffrin. (Vsport 1)

12.55: Alpint, verdenscup. Storslalåm kvinner, 2. omgang fra Courchevel. (Vsport 1)

16.00: Fotball, spansk Primera Division kvinner, 15. runde: Athletic Bilbao – Atlético Madrid fra Estadio San Mamés. (Vsport 2)

17.40: Alpint, verdenscup. Slalåm menn (2 av 10), 1. omgang fra Madonna di Campiglio, Italia. Seier og fjerdeplass ble fasiten for Henrik Kristoffersen i storslalåm i Alta Badia. Nå venter et annet skipar og kveldsrenn i en bakke der romerikingen trives svært godt. Han vant i Madonna to dager før jul for ett år siden og kjørte ned til annenplass sesongen før det. Sebastian Foss Solevåg (toer her i fjor), Timon Haugan, Lucas Braathen, Atle Lie McGrath, Joachim Jagge Lindstøl og Alexander Steen Olsen utgjør resten av det norske laget. (Vsport 1)

18.55: Fotball, spansk La Liga, utsatt fra 9. runde: Granada CF – Atlético Madrid fra Estadio Nuevo Los Cármenes. Fjorårsvinner Atlético med tre tap på rad ligger 14 poeng bak ligaleder og byrival Real, men er som vanlig også i kamp om en plass i topp fire når La Liga nærmer seg halvspilt. Granada har med fire kamper uten tap løftet seg litt vekk fra bunnstriden og skal respekteres hjemme. (TV 2 Sport 1)

20.40: Alpint, verdenscup. Slalåm menn, 2. omgang fra Madonna di Campiglio. (Vsport +)

20.45: Fotball, engelsk ligacup, kvartfinaler: Liverpool – Leicester City fra Anfield. Manchester City snublet i forrige runde mot West Ham, så med de siste fire årenes vinner borte tipper vi Liverpool og Jürgen Klopp har økte ambisjoner om et trofé på Wembley i slutten av februar. Men ligaen er og blir mye viktigere og Klopp har allerede vært ute med krass kritikk mot det tøffe programmet i romjulen. Så topper han mannskapet i dag? (Vsport 1). Tottenham – West Ham United fra Tottenham Hotspur Stadium i London (Vsport 2), Brentford – Chelsea fra Brentford Community Stadium i London. (Vsport 3)

21.25: Fotball, spansk La Liga, framskutt fra 21. runde: Athletic Bilbao – Real Madrid fra Estadio San Mamés. (TV 2 Sport 1)

21.35: Darts, VM 2022 for profesjonelle fra London. Åttende dag med andre runde. (Vsport +)

