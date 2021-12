Sikker på at koronasmittet Nadal kommer til Australia

Australian Open-sjefen Craig Tiley er tydelig på at han tror Nadal kommer til å spille i Melbourne i slutten av januar. Han sår derimot mer tvil om verdenseneren Novak Djokovic stiller. Serberen har ikke vært klar på om han vaksinert mot koronaviruset seg eller ikke.

Mandag opplyste Nadal etter å ha deltatt i en invitasjonsturnering i Abu Dhabi at hadde han testet positivt for korona, og at opplevde noen "utrivelige øyeblikk" under oppholdet.

– Jeg er sikker på at Rafa kommer. Spillere som tester positivt for korona nå vil gå gjennom en periode de ikke lenger er smittsomme, og de vil klare seg, sier Tiley ifølge nyhetsbyrået AFP.

Novak Djokovic som har vunnet ni av sine 20 Grand Slam-titler i Melbourne Park er derimot fortsatt tvilsom ettersom han nekter å si om han er vaksinert eller ikke.

34-åringen står oppført på deltakerlisten, men hans far har opplyst at det ikke er garantert at sønnen stiller.

Tiley opplyste at en liten prosentdel av uvaksinerte spillere og arrangørstab vil kunne få medisinske unntak av Australian Open, men på grunn av taushetsplikten vil ingen av disse bli identifisert.

Han visste derfor ikke om noen av spillerne har søkt om et slikt vaksine fritak.

– Hvis Novak dukker opp i Australian Open er han enten vaksinert eller fått et unntak, sier Tiley.

– Han snakker ikke med noen om sin helse, og jeg vil ikke spørre ham om det, for det har jeg ikke noe med, sier han.

Hvis Djokovic har fått unntak fra vaksinereglene vil det trolig føre til kraftige reaksjoner blant Melbournes innbyggere. Byen har vært nedstengt i lange perioder i forsøket på å stoppe pandemien.

Startfeltet i Australian Open har allerede mottatt en del stjerneforfall. Serena Williams og Roger Federer stiller blant annet ikke. Flere andre toppspillere har også fått påvist koronaviruset og er usikre til start.

