Liverpool sto opp fra de døde – slo Leicester i straffedrama

Jürgen Klopp sendte et B-preget Liverpool på banen. Brendan Rodgers brukte førstevalgene og så dem ta ledelsen 3-1 ved pause. Klopp styrket laget med bytter og ble belønnet da Takumi Minamino utlignet langt inn i overtiden.

Caoimhin Kelleher reddet to av Leicesters straffespark, mens Kasper Schmeichel ikke greide å stoppe noen av Liverpools forsøk. Dermed endte det med hjemmejubel selv om Minamino skjøt i tverrliggeren da han kunne ha avgjort på 4-4.

I stedet satte Diogo Jota inn 5-4-målet. Kelleher reddet Leicester fjerde straffe fra Luke Thomas og den sjette fra Ryan Bertrand.

Tidlig ledelse

Jamie Vardy ga gjestene to måls ledelse tidlig, da han og James Maddison herjet med et urutinert hjemmeforsvar. Maddison la selv på til 3-1 før pause med et kjempeskudd fra distanse etter at Alex Oxlade-Chamberlain hadde redusert.

Klopp byttet inn Diogo Jota, James Milner og Ibrahima Konate ved pause, og Liverpool jaget semifinaleplass i den andre omgangen. Jota skapte full spenning igjen da han reduserte til 2-3 etter fint forarbeid av Roberto Firmino og Takumi Minamino.

Schmeichel svarte med en flott redning da Jota nikket hardt fra kort hold i det 82. minutt, men det ble ikke matchvinnerredningen. På overtid tok Minamino ned Milners innlegg på brystet og plasserte 3-3 i hjørnet.

Dermed er Liverpool i semifinale sammen med London-trioen Arsenal (slo Sunderland 5-1 tirsdag), Chelsea (slo byrival Brentford 2-0 med et svært redusert lag) og Tottenham (slo West Ham 2-1 i nok et hovedstadsderby).

Herjet

Liverpools forsvarsfirer fra start besto av Conor Bradley, Joe Gomez, Billy Koumedio og Konstantinos Tsimikas, og de fikk kjørt seg. I det 9. minutt spilte Maddison fram Vardy, som sendte et diagonalskudd forbi keeper Kelleher.

Fire minutter senere hang ikke hjemmeforsvaret med da Patson Daka brøt gjennom på kant og serverte Vardy seks meter fra mål.

Oxlade-Chamberlain plasserte ballen i hjørnet da Firmino rullet den ut til ham i det 19. minutt, men etter en drøy halvtime red Maddison et veikt taklingsforsøk fra samme Oxlade-Chamberlain og dundret inn 3-1-målet fra nesten 25 meter.

Det ble en helt annen kamp etter pause, og etter fire av seks tilleggsminutter var Liverpool à jour.

Vant med debutanter

Chelsea-manager Thomas Tuchel har åtte koronasmittede spillere i stallen og lot tre tenåringer fra akademiet debuterte fra start i derbykampen mot Brentford. Xavier Simons gjorde det mot gamleklubben, mens Jude Soonsup-Bell og Harvey Vale også fikk sjansen.

Det var et selvmål av Pontus Jansson som ga Chelsea ledelsen ti minutter før slutt. Svensken styrte et innlegg fra Reece James i eget nett, og Jorginho punkterte kampen på straffespark etter at keeper Álvaro Fernández felte Christian Pulisic.

Steven Bergwijn scoret det første målet og la opp til Lucas Mouras vinnermål da Tottenham slo West Ham. Jarrod Bowen utlignet for Leicester tre minutter etter Bergwijns mål, men to minutter senere sto det 2-1. Alle minuttene kom rett og etter halvtimen spilt.

West Ham måtte greie seg uten Michail Antonio, som avga positiv koronaprøve.









