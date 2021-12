Glimt bekrefter: Erik Botheim til Krasnodar

Glimt bekrefter på sitt nettsted at klubbene ble enige om overgangssum tirsdag. Botheim har reist ut av landet for å gjennomgå den medisinske testen. Straks den går i orden, er overgangen i boks.

Overgangssummen er ennå ikke kjent, men flere medier har meldt om mellom 50 og 80 millioner pluss bonuser. Om den siste summen er korrekt, er Botheim den dyreste spiller solgt fra en norsk klubb.

– Det er utrolig trist å forlate Glimt. Jeg har hatt det helt fantastisk i Bodø, men denne muligheten kunne verken jeg eller klubben si nei til. Det blir en fantastisk utfordring for meg, og jeg gleder meg til å teste meg selv i en større liga, sier Botheim.

Krasnodar er på 5.-plass i russisk eliteserie og kjemper om europacupspill.

[ Disse mener vi fortjener plassen på årets Oslo-lag ]

Gjennombrudd

Botheim fikk sitt store gjennombrudd denne sesongen. 21-åringen leverte 15 mål på 30 kamper i Eliteserien for Glimt, som ble seriemester for andre året på rad. Han ble hentet gratis for et snaut år siden etter et mindre vellykket låneopphold i Stabæk (fra Rosenborg).

I conferenceligaen ble det fire mål og fire målgivende pasninger på seks kamper. Tre av målene kom i kampene mot Roma. Totalt var han involvert i fem Glimt-mål mot den italienske klubben, noe som økte interessen for ham fra utenlandske klubber.

[ Bodø/Glimt er blitt landets yndlinger. Med et glimt av Oslo i seg ]

Surrealistisk

Den gode sesongen har ført til at han fikk kapteinsbindet på U21-landslaget. Han ble også kalt opp til A-landslagstroppen av Ståle Solbakken, men der gjenstår fortsatt debuten.

– Det har vært et helt spesielt år, sier Botheim, som bruker ordene «rått» og «surrealistisk» om det han har opplevd.

– Det har gått i ett hele sesongen, så jeg har ikke fått tenke så mye over det, men jeg har blitt en god fotballspiller i Bodø. Jeg har utviklet meg på alle områder og er blitt en mer komplett spiller, sier han til glimt.no.

– Jeg håper at jeg en gang i framtiden kan få spille for Glimt igjen.

[ Kjetil Knutsen forlenger med Bodø/Glimt ]