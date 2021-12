Terminlisten klar: Slik åpnes 2. divisjon i fotball

I første runde er det klart for et møte mellom to av lagene som rykket opp fra 3. divisjon når Ørn Horten tar imot Staal i avdeling 1.

Andre nyopprykkere får betydelig tøffere kamper. I samme avdeling skal Ullern opp mot Øygarden, mens Gjøvik-Lyn åpner mot Hødd, Frigg spiller borte mot Tromsdalen og Træff gjester Brattvåg i avdeling 2.

Ull/Kisa og Strømmen, som begge rykket ned fra 1. divisjon, er plassert i hver sin avdeling. Strømmen i avdeling 1 starter sesongen med hjemmekamp mot Vard Haugesund, mens Ull/Kisa tar imot Alta.

1. runde (9. og 10. april):

Avd. 1: Arendal – Odd 2.-lag, Fløy – Egersund, Moss – Kvik Halden, Notodden – Sotra, Strømmen – Vard Haugesund, Ørn Horten – Staal Jørpeland, Øygarden – Ullern.

Avd. 2: Brattvåg – Træff, Bærum – Levanger, Gjøvik-Lyn – Hødd, Kjelsås – Eidsvold Turn, Tromsdalen – Frigg, Ull/Kisa – Alta, Vålerenga 2.-lag – Asker.

26. og siste runde:

Avd. 1: Egersund – Fløy, Kvik Halden – Ørn Horten, Odd 2.-lag – Arendal, Sotra – Strømmen, Staal Jørpeland – Notodden, Ullern – Moss, Vard Haugesund – Øygarden.

Avd. 2: Alta – Bærum, Asker – Gjøvik-Lyn, Eidsvold Turn – Kjelsås, Frigg – Vålerenga 2.-lag, Hødd – Tromsdalen, Levanger – Ull/Kisa, Træff – Brattvåg.

(©NTB)