Sport på TV tirsdag, time for time

09.55: Alpint, verdenscup. Storslalåm kvinner (2 av 9), 1. omgang fra Courchevel, Frankrike. Ragnhild Mowinckel gråt av glede etter annenplassen i super-G i Val d’Isère søndag. Pallplassen var hennes første i verdenscupen på 1.052 dager, i super-G den første på over tre år. 29-åringen gjorde comeback for ett år siden etter å ha vært satt på sidelinjen i over 600 dager med to alvorlige kneskader. Denne sesongen har hun vist stadig bedre form og ble nummer fire i super-G i St. Moritz for en drøy uke siden. Moldejenta står med én seier i verdenscupen, i storslalåm i 2018. Samme sesong kjørte hun også ned til to OL-sølv, i storslalåm og utfor. Mina Fürst Holtmann, Thea Stjernesund og Maria Tviberg utgjør resten av det norske laget i dag. (Vsport 1)

12.55: Alpint, verdenscup. Storslalåm kvinner, 2. omgang fra Courchevel. (Vsport 1)

13.30: Darts, VM 2022 for profesjonelle fra Alexandra Palace i London. Sjuende dag, de siste kampene i første runde. (Vsport +)

14.55: Svømming, VM kortbane. Sjette og siste dag fra Abu Dhabi med semifinaler og finaler for kvinner og menn. Henrik Christiansen (25) fra Lambertseter Svømmeklubb kvalifiserte seg i går som sistemann av de åtte som får svømme finale på 1500 meter fri i dag. Han står med ett EM-sølv og tre EM-bronse på distansen fra tidligere. (NRK 2, SVT1)

18.55: Fotball, spansk La Liga, utsatt fra 4. runde: Villarreal – Alavés fra Estadio de la Ceramica. (TV 2 Sport 1)

20.00: Darts, VM 2022 for profesjonelle fra London. Sjuende dag med start på andre runde. (Vsport +)

20.45: Fotball, engelsk ligacup, kvartfinale: Arsenal – Sunderland fra Emirates Stadium i London. Martin Ødegaard gjorde en ny solid kamp da Arsenal utklasset Leeds med 4–1 borte i ligaen på lørdag kveld. Ligacupen er kanskje Arsenals beste sjanse til et trofé denne sesongen. De fikk også kvartfinalenes på papiret svakeste motstander, så kanskje manager Mikel Arteta lar noen av sine beste hvile i kveld? Hvis ikke koronaen stopper det meste av aktivitet, er juleprogrammet i England beinhardt. (Vsport 1)

21.00: Fotball, spansk La Liga, utsatt fra 4. runde: Sevilla – FC Barcelona fra Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. (TV 2 Sport Premium)

01.00: Ishockey, NHL: Philadelphia Flyers – Washington Capitals fra Wells Fargo Center. (Vsport 2)

04.00: Ishockey, NHL: Seattle Kraken – Arizona Coyotes fra Climate Pledge Arena (Vsport 1), Vegas Golden Knights – Tampa Bay Lightning fra T-Mobile Arena. (Vsport 2)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen