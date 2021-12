Sport på TV søndag, time for time

09.00: Langrenn, Ski Classics: 33 km kvinner og menn fra Orsa, Sverige. (NRK1)

09.55: Kombinert, verdenscup. Hopp (HS98) menn fra Ramsau, Østerrike. Jarl Magnus Riiber virker uovervinnelig og vant sin femte strake verdenscupseier i går. I dag jakter 24-åringen sin 42. seier i verdenscupen og tangering av rekorden til tyskeren Eric Frenzel, som har nest flest seire gjennom tidene. Finske Hannu Manninen har flest med 48. (NRK2, Eurosport N)

10.00: Alpint, verdenscup: Storslalåm (3 av 8) menn. 1. omgang fra Alta Badia, Italia. I jakten på dobbeltriumf i Val Gardena kjørte Aleksander Aamodt Kilde ut i gårsdagens utfor. I dag er formløperen på plass i Alta Badia for å måle krefter med spesialistene i tekniske grener for første gang denne sesongen. Kilde er tidligere juniorverdensmester i storslalåm og jakter poeng i verdenscupen sammenlagt. (Vsport1)

10.50: Alpint, verdenscup: Super-G (4 av 9) kvinner fra Val d’Isère, Frankrike. Ragnhild Mowinckel (29) var god på trening, men et stykke unna pallen på 7-.plass i utforrennet i går. For en uke siden ble hun nummer fire i super-G i St. Moritz, så formen er god. (Vsport2)

11.50: Fristil, verdenscup: Skicross kvinner og menn, finaler fra Innichen, Italia. (Vsport+)

12.00: Langrenn, verdenscup. Lagsprint fri teknikk kvinner og menn, finaler fra Dresden, Tyskland. De norske jentene kom til kort mot svenskene som vant dobbelt i finalen lørdag. Men Håvard Solås Taugbøl (28) vant hvert heat han stilte opp i og tok sin første v-cupseier blant gutta. Det ligger an til en spennende lagsprint. (TV 3)

12.40: Skiskyting, verdenscup. Fellesstart kvinner (12,5 km) fra Annecy-Le Grand Bornand, Frankrike. De svenske søstrene Öberg snøt Marte Olsbu Røiseland for både seier og pallplass på jaktstarten i går. Røiseland sprakk på skytingen med tre bom, det gjelder å holde hodet kaldt i dagens hektiske fellesstart også. (NRK1, SVT1, Eurosport 1)

13.25: Alpint, verdenscup: Storslalåm menn, 2. omgang fra Alta Badia. (Vsport1)

13.30: Sykling, mountainbike. Verdenscup sykkelcross kvinner elite fra Namur, Belgia. (TV 2 Sport 2)

13.30: Darts, VM 2022 for profesjonelle fra Alexandra Palace i London, femte dag. (Vsport+)

13.55: Snooker, World Grand Prix (380.000 pund). Finale fra Coventry Building Society Arena i England. (Eurosport N)

14.00: Tennis, innendørs-NM. Finaler fra Gjøvik Tennishall. (Eurosport N)

14.30: Fotball, nederlandsk Eredivisie, 17. runde: Feyenoord – Ajax fra De Kuip i Rotterdam. (Vsport2)

14.30: Håndball, VM-sluttspill kvinner i Spania. Bronsefinale: Spania – Danmark fra Granollers. (TV 3)

14.40: Skiskyting, verdenscup. Fellesstart menn (15 km) fra Annecy-Le Grand Bornand, Frankrike. Etter sin første verdenscupseier på 17 forsøk fredag gikk Johannes Thingnes Bø først i løypa på gårsdagens jaktstart. Men med to strafferunder allerede på første liggende skyting var løpet ødelagt. Med ytterligere en ekstrarunde senere var han sjanseløs. Det ble femteplass i mål, mens Vetle Sjåstad Christiansen ble beste norske på tredjeplass. Revansjmuligheter for begge i dag. (NRK1, SVT1, Eurosport 1)

14.55: Svømming, VM kortbane fra Abu Dhabi. Fjerde dag med semifinaler og finaler. Tomoe Zenimoto Hvas kvalifiserte seg til VM-finalen på 100 meter medley i går og med 51.39 satte han også ny nordisk rekord på distansen. Til dagens finale kommer han med den nest beste tiden fra gårsdagens semifinaler. (NRK2)

15.00: Sykling, mountainbike. Verdenscup sykkelcross menn elite fra Namur, Belgia. (TV 2 Sport 2)

15.00: Fotball, engelsk Premier League, 18. runde: Wolverhampton Wanderers – Chelsea fra Molineux Stadium. (TV 2 Sport Premium 2)

15.15: Fotball, engelsk Premier League, 18. runde: Newcastle United – Manchester United fra St. James’ Park. (TV 2 Sport Premium)

15.30: Kombinert, verdenscup. Langrenn (10 km) menn fra Ramsau, Østerrike. (NRK2, Eurosport 1)

15.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 17. runde: Freiburg – Bayer Leverkusen fra Europa-Park Stadion. (Vsport1)

15.55: Håndball, tysk Bundesliga menn, 16. runde: Balingen-Weilstetten – Flensburg-Handewitt fra Sparkassen Arena. (Vsport3)

17.25: Håndball, VM-sluttspill kvinner i Spania. Finale: Norge – Frankrike fra Granollers. Norge er allerede sikret sin medalje nummer 30 i et internasjonalt mesterskap siden gjennombruddet med VM-bronse i 1986, men går selvfølgelig for sitt 14. gull her. Det vil i så fall være VM-gull nummer fire. På de ti siste mesterskapene i kvinnehåndball står det 4–3 i titler til Norge mot Frankrike – det er de siste årenes dominerende nasjoner som møtes i dagens finale. Norge vant EM-finalen for ett år siden med 22–20, mens Frankrike ble OL-mester i august, da Norge tok bronse. Sist lagene møttes i en VM-finale var for fire år siden, da tapte Norge 21–23. (TV 3)

17.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 17. runde: FC Köln – VfB Stuttgart fra Rhein Energie Stadion. (Vsport1)

17.30: Fotball, engelsk Premier League, 18. runde: Tottenham – Liverpool fra Tottenham Hotspur Stadium i London. (TV 2 Sport Premium)

17.45: Darts, VM 2022 for profesjonelle fra London, femte dag. (Vsport3)

18.30: Fotball, spansk La Liga, 18. runde: Getafe – Osasuna fra Coliseum Alfonso Perez. (TV 2 Sport Premium 2)

18.30: Golf, PNC Championship fra Orlando, Florida. Andre dag der 20 lag fra 20 velkjente golffamilier møtes til dyst. (Eurosport N)

19.58: Snooker, World Grand Prix. Finalen fra Coventry, England fortsetter. (Eurosport 1)

20.00: Ishockey, NHL: New York Islanders – Vegas Golden Knights fra UBS Arena. (Vsport2)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 18. runde: Real Madrid – Cadiz CF fra Santiago Bernabeu. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Ishockey, NHL: Winnipeg Jets – St. Louis Blues fra Canada Life Centre. (Vsport1)

22.25: Amerikansk fotball, NFL: Baltimore Ravens – Green Bay Packers fra M&T Bank Stadium. (Vsport+)

23.00: Ishockey, NHL: Ottawa Senators – Boston Bruins fra Canadian Tire Centre. (Vsport2)

01.00: Ishockey, NHL: Washington Capitals – Los Angeles Kings fra Capital One Arena. (Vsport1)

03.00: Ishockey, NHL: Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs fra Climate Pledge Arena. (Vsport2)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Arizona Coyotes fra Rogers Arena. (Vsport1)

