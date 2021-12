Solberg-show sikret VM-gull etter ellevill opphenting mot Frankrike: – Det er helt fantastisk

Frankrike kjørte fra Norge i 1.-omgang der 7-7 ble til fransk 14-8, 15-9 og 16-10. Norge hadde en forferdelig periode vel midtveis i omgangen. Da rant det inn bakover, en rekke baller ble kastet bort og skuddene gikk ikke inn.

Den regjerende OL-mesteren Frankrike benyttet sjansen da den kom. De norske keeperne (Katrine Lunde startet og ble så erstattet av Solberg) hadde en hard første halvtime.

Inn mot pause haglet det med utvisninger begge veier, men Norge fikk inn to reduseringer til 12-16. Og det var viktige mål fra Nora Mørk og Henny Reistad.

De gjorde at det var et lite norsk håp i live før andreomgangen.

Den startet målvakt Solberg med å redde flere franske avslutninger. Nora Mørk, Kari Brattset Dale og Henny Reistad hadde i løpet av to minutter redusert til 15-16. Så slo Reistad til igjen og ordnet 16-16.

På vel fem minutter hadde det norske laget hentet opp seks mål.

– Akkurat nå må en plassere dette gullet øverst. Nå skal vi feire dette, og jeg skal ta meg en IPA, sier Hergeirsson til TV3.

Sikker

Reistad sikret så norsk ledelse for første gang siden 7-6 da hun kastet seg gjennom og scoret 19-18-målet. Ledelsen vokste så til 23-20.

– Jeg er helt emosjonell. For en snuoperasjon vi gjør i dag. Det er helt fantastisk. Vi viser hva som bor i dette laget, sier Reistad til TV3.

Solberg fortsatte å redde skudd på skudd. Hun var nesten umulig å overliste den siste halvtimen.

– Hun leverer fantastisk keeperspill. Silje legger lista for oss, så henger laget seg på. Forsvarsspillet er strålende, og det starter med Silje, sier Hergerisson.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson overtok jobben etter Marit Breivik sommeren 2009. På 16 mesterskap har Norge gått glipp av medalje bare tre ganger. Hergeirsson sikret seg søndag sitt åttende gull. Det betyr at han har 50 prosent seiersuttelling i OL, VM og EM.

Triumfen sendte også Norge opp som tidenes mest suksessrike kvinnelag i VM-sammenheng med fire gull og til sammen tolv medaljer.

Neste håndballmesterskap for kvinner spilles i Slovenia, Montenegro og Nord-Makedonia i perioden 4. - 20. november neste år. EM-sluttspillet er flyttet en måneds tid for ikke å kollidere med fotball-VM (21. november til 18. desember) for menn i Qatar.

---

Kampfakta:

VM-sluttspillet håndball kvinner i Granollers, Spania søndag, finale:

Frankrike – Norge 22-29 (16-12)

Palau d’Esports de Granollers

Ca. 5000 tilskuere

Norge: Katrine Lunde, Silje Solberg – Henny Reistad 6, Emilie Hegh Arntzen, Veronica Kristiansen 2, Nora Mørk 5, Stine Bredal Oftedal 4, Malin Aune 4, Kari Brattset Dale 5, Vilde Ingstad, Moa Högdahl, Marit Røsberg Jacobsen 1, Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen 2, Kristine Breistøl, Maren Aardahl.

Toppscorer Frankrike: Allison Pineau 4.

Dommere: Viktorijia Alpaidze og Tatjana Berezkina, Russland.

Utvisninger: Frankrike 4 x 2 min., Norge 3 x 2 min.

---