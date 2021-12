Sport på TV fredag, time for time

10.25: Kombinert, verdenscup: Hopp (HS98) for kvinner fra Ramsau, Østerrike. De norske jentene inntok seierspallen i begge konkurransene i estiske Otepää forrige helg. Gyda Westvold Hansen var nok en gang suveren og leder verdenscupen foran Ida Marie Hagen og Marte Leinan Lund. (NRK 1, Eurosport 1)

11.45: Alpint, verdenscup menn: Super-G (4 av 7) fra Val Gardena, Italia. Aleksander Aamodt Kilde vant både super-G og utfor i denne fjellsiden i fjor. Formen er på topp igjen etter skadeavbrekket fra januar til oktober, for knapt to uker siden vant han dobbelt også i Beaver Creek. (Vsport 1)

11.50: Fristil, verdenscup fra Alpe d’Huez, Frankrike: Kulekjøring, finaler kvinner og menn. (Vsport +)

12.00: Tennis, World Tennis Championship fra Abu Dhabi, kamp om 5.-plass menn. (Eurosport N)

13.25: Kombinert, verdenscup: Langrenn (5 km) for kvinner fra Ramsau. (NRK 1, Eurosport 1)

13.30: Darts, VM 2022 for profesjonelle fra Alexandra Palace i London, tredje dag. (Vsport 2)

13.55: Snooker, World Grand Prix (380.000 pund). Kvartfinaler fra Coventry Building Society Arena i England. (Eurosport 1)

14.00: Tennis, WTC fra Abu Dhabi, semifinale menn. Andrej Rublev møter vinneren av kampen Taylor Fritz – Denis Shapovalov. (Eurosport N)

14.15: Skiskyting, verdenscup: Sprint 10 km menn fra Annecy-Le Grand Bornand, Frankrike. Norge stiller med samme seksmannslag som i Hochfilzen sist, der svenske Sebastian Samuelsson overtok ledelsen i verdenscupen fra Vetle Sjåstad Christiansen. (NRK 1, SVT1)

14.55: Svømming, VM kortbane fra Abu Dhabi. Andre dag med semifinaler og finaler. Seks norske menn deltar i VM. (NRK 2, SVT2, SVT1 fra 15.40)

15.35: Hopp, verdenscup kvinner (HS98) fra Ramsau, Østerrike. Silje Opseth fikk to annenplasser bak Østerrikes Marita Kramer i tyske Klingenthal sist. Det var hennes andre og tredje pallplass hittil i sesongen, men hun jakter fortsatt karrierens første seier i verdenscupen. (NRK 1)

16.00: Tennis, WTC fra Abu Dhabi, semifinale menn: Rafael Nadal mot vinneren av Dan Evans – Andy Murray. (Eurosport N)

16.55: Hopp, verdenscup menn. Kvalifisering (HS140) fra Engelberg, Sveits. (TV 2 Sport 2)

17.00: Curling, OL-kvalifisering fra Leeuwarden, Nederland. Omspill om to OL-plasser for menn. Skip Steffen Walstad og Norge vant alle sine åtte kamper i grunnspillet og er allerede klare for lekene i Beijing. (Eurosport 1)

17.30: Håndball, VM-sluttspill kvinner i Spania, første semifinale: Frankrike – Danmark fra Granollers. (TV 3)

18.25: Fotball, tysk 2. Bundesliga menn, 18. runde: Holstein Kiel – St. Pauli fra Holstein-Stadion. Holstein kjempet helt i toppen i fjor, nå er de i bunnstrid når de møter serielederen fra Hamburg. (Vsport 1)

19.58: Snooker, World Grand Prix. Første semifinale fra Coventry, England. (Eurosport 1)

20.00: Darts, VM 2022 for profesjonelle fra London, tredje dag. (Vsport +)

20.25: Håndball, VM-sluttspill kvinner i Spania, andre semifinale: Norge – Spania fra Granollers. Nora Mørk og de øvrige norske jentene spiller for å sikre Norges 22. mesterskapsfinale siden den første i OL 1992. Siden VM-bronsen i 1986 har kvinnelandslaget tatt ytterligere 28 medaljer i OL, VM og EM – 13 av dem gull. (TV 3)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga, 17. runde: Bayern München – VfL Wolfsburg fra Allianz Arena. Kampen innleder den siste runden før ligaen tar juleferie fram til 7. januar. En mulighet for toppscorer Robert Lewandowski til å plusse på sine imponerende 18 seriemål på 16 kamper til nå. (Vsport 1)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 23. runde: Barnsley – West Bromwich Albion fra Oakwell. Bunnlaget fra South Yorkshire skal forsøke å stikke kjepper i hjulene for WBAs opprykksambisjoner. (Vsport 2)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 18. runde: Celta Vigo – Espanyol fra Estadio de Balaídos. (TV 2 Sport 1)

21.00: Fotball, spansk La Liga 2, 21. runde: Girona – Burgos fra Estadio Municipal de Montilivi. (TV 2 Sport 2)

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers – Vegas Golden Knights fra Madison Square Garden. (Vsport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres fra PPG Paints Arena. (Vsport 2)

