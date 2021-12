Norge-sjefen øyner landslagscomeback for Hegerberg: – Ser positivt ut

Sjögren har ledet Norge siden slutten av 2016, men perioden har for det meste gått uten Hegerberg på landslaget. Hun ville ikke være med videre etter et fiasko-EM sommeren 2017.

Storscoreren har siden stått ved den avgjørelsen, men Norges Fotballforbund jobber fortsatt for å få henne til å snu.

– Det ser positivt ut. Jeg håper at vi kan komme til en god løsning for alle parter, og at vi kan få med de beste spillerne. Så får vi se om det skjer, og når det eventuelt skjer, men det er klart at det er ambisjonen, sier Sjögren til VG.

Uttalelsen kommer etter at TV 2 meldte at NFFs elitedirektør Lise Klaveness har vært på flere Lyon-kamper i høst. Hun har jevnlig vært i dialog med Hegerberg de siste årene.

Sjögren mener denne kontakten gjør det lettere å få til et mulig comeback.

– Nå når Ada er frisk og fullt i gang i spill, er det ganske naturlig at vi begynner å diskutere henne i landslagssammenheng. Som landslagssjef ønsker jeg å ha tilgang til de beste spillerne. Det er et mesterskap om ganske kort tid, så det er veldig interessant for meg også om vi kan få dette til, sier svensken.

Hegerberg står med 39 mål på 69 kamper for Norge.

[ Hegerberg med CL-mål nummer 56 da Lyon sikret gruppeseieren ]