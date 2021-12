Sport på TV torsdag, time for time

12.50: Snowboard, verdenscup. Parallellstorslalåm kvinner og menn, utslagsrunder fra Carezza, Italia. (Vsport 1)

13.00: Tennis, World Tennis Championship fra Abu Dhabi, kvartfinale menn: Dennis Shapovalov (Canada) mot Taylor Fritz (USA). Casper Ruud ønsker hvile og har trukket seg fra denne turneringen. (Eurosport N)

13.30: Darts, VM 2022 for profesjonelle fra Alexandra Palace i London, andre dag. Mesterskapet varer til 3. januar. (Vsport +)

14.15: Skiskyting, verdenscup. Sprint: 7,5 km kvinner fra Annecy-Le Grand Bornand, Frankrike. Veteranen Marte Olsbu Røiseland har vært klart best av de norske kvinnene hittil i sesongen. 31-åringen fra Froland leder verdenscupen sammenlagt etter et kanonløp på jaktstarten i Hochfilzen søndag, der hun startet 50 sekunder bak hviterussiske Hanna Sola. Hun passerte Sola i den siste bakken før mål, slo henne med fire sekunder og tok sin 11. individuelle seier i verdenscupen. I dag er det nye muligheter, resten av det norske laget består av Tiril Eckhoff, Ingrid Tandrevold Landmark, Ida Lien, Ragnhild Femsteinevik og Karoline Erdal. (NRK 1, SVT1)

14.20: Snooker, World Grand Prix (380.000 pund). Andre runde fra Coventry Building Society Arena i England. (Eurosport 1)

14.55: Svømming, VM kortbane fra Abu Dhabi. Mesterskapet som har vært utsatt i ett år skal i gang nå. Semifinaler: 100 m rygg menn, 50 m bryst kvinner, 100 m bryst menn, 100 m rygg kvinner. Finaler: 400 m fri menn, 200 m fri kvinner, 200 m butterfly menn, 400 m medley kvinner, 200 m medley menn, 4 x 100 m fri kvinner, 4 x 100 m fri menn. Norge har sendt seks mannlige svømmere til VM: Henrik Christiansen (Lambertseter), Tomoe Zenimoto Hvas (Bærum), André Klippenberg Grindheim (Hamar), Nicholas Savola Lia (Bærum), Jon Jøntvedt (Bryne) og Markus Lie (Bergen). Ingeborg Vassbakk Løyning (Bærum) var eneste kvalifiserte kvinne, men har meldt sykdomsforfall. (NRK 2, SVT1 fra 15.40)

15.00: Tennis, World Tennis Championship fra Abu Dhabi, kvartfinale menn: Dan Evans – Andy Murray, begge fra Storbritannia. (Eurosport N)

17.00: Tennis, World Tennis Championship fra Abu Dhabi, kvartfinale kvinner: Ons Jabeur (Tunisia) mot Belinda Bencic (Sveits). (Eurosport N)

19.58: Snooker, World Grand Prix fra Coventry, England: Kvartfinale. (Eurosport 1)

20.00: Darts, VM 2022 for profesjonelle fra London, andre dag. (Vsport +)

20.30: Fotball, engelsk Premier League, 17. runde: Leicester City – Tottenham Hotspur fra King Power Stadium. To klubber som har gjort en svak figur i europacupene i høst og som den siste tiden begge har vært rammet av covid-smitte. Litt usikkert hvem som er spilleklare i begge leire, men det er lov å håpe på en målrik duell mellom to av Englands beste spisser: Jamie Vardy har scoret for Leicester i sine sju siste PL-kamper mot Spurs, mens Harry Kane har scoret flere mål mot Leicester enn mot noen annen klubb i Premier League. Lagene har heller aldri spilt 0–0 mot hverandre på øverste nivå. Da snakker vi om 88 kamper siden 1925! (TV 2 Sport 1)

20.45: Fotball, engelsk Premier League, 17. runde: Chelsea – Everton fra Stamford Bridge i London. Chelsea har ikke tapt på sine siste 26 hjemmekamper mot Everton i Premier League. Gjestene har ligaens dårligste form, med bare én seier og fem poeng på sine 10 siste kamper. Tirsdag kveld kom også nyheten om at den viktige braslianeren Richarlison er ute i flere uker med skade og kan gå glipp av hele det tette juleprogrammet. (TV 2 Sport Premium 2)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 17. runde: Liverpool – Newcastle United fra Anfield. Liverpool og Mohamed Salah er i fryktinngytende form og ønsker sikkert å benytte anledningen til å svare på Manchester Citys utklassing (7–0) av Leeds tirsdag kveld. Bunnlaget Newcastle har vunnet én gang på Anfield på 26 forsøk i Premier League. De lykkes neppe i kveld, heller. (TV 2 Sport Premium)

01.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – Ottawa Senators fra Amalie Arena. (Vsport 2)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Buffalo Sabres fra Xcel Energy Center i Saint Paul. (Vsport 1)

02.20: Amerikansk fotball, NFL: Los Angeles Chargers – Kansas City Chiefs fra SoFi Stadium i Inglewood. (Vsport +)

04.30: Ishockey, NHL: San Jose Sharks – Vancouver Canucks fra SAP Center. (Vsport 2)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen