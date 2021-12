Torsdag hadde det norske laget pressetreff utenfor spillerhotellet i Barcelona med maks lengde per intervju 3.30 minutter. Mørk var som vanlig mest etterspurt.

Norge er én kamp unna finale og sjansen til et fjerde VM-gull. Til nå kom titlene i 1999, 2011 og 2015. De to siste med Thorir Hergeirsson som landslagssjef.

– Det viktigste i morgen (fredag) blir å spille med hjertet, men likevel være kald i hodet. Det blir enormt viktig. Vi må være til stede for hverandre, ha øyekontakt og holde kommunikasjonen oppe, sier Mørk til NTB.

– Får vi muligheten, skal vi selvfølgelig sage den kampen i to tidlig, men Spania kommer i hvert fall ikke til å gi seg. Jeg tror det blir tøft og at det kan bli det hele veien. Det må vi være forberedt på. Det kommer til å være mange i hallen som ønsker at Spania skal gå videre. Og er det noe spanjoler har, så er det entusiasme og glød, sier Mørk.

Det er ventet snaut 5000 tilskuere i hallen under semifinalen. Det betyr 80 prosent av kapasiteten i arenaen i Granollers.

– Det er absolutt et sannsynlig scenario at kampen blir jevn lenge. Sånn sett synes jeg det er veldig deilig at vi i VM har kjent på å starte kamper dårlig, men likevel vunnet. Det gjør at jeg føler meg litt tryggere nå enn en del andre ganger. Det er litt deilig, sier Stine Bredal Oftedal til NTB.

Sjanseløs

Spania hadde full kontroll på Norge i VM-semifinalen for to år siden og vant 28-22. Da var ikke Mørk med.

Hun har bra statistikk mot spanjolene med 48 mål på åtte kamper. I VM i 2017 ble det elleve Mørk-scoringer mot Spania.

– Jeg har egentlig ikke spilt så ofte mot Spania. Det beste minnet mitt er da vi slo dem i EM-finalen i 2014, sier Mørk.

Da vant Norge 28-25 etter sju mål av Mørk.

Gunstig

Spania har hatt flyt i VM – også før første kamp. Etter trekningen ble spilleoppsettet for hovedrunden endret. Det gjorde at vertsnasjonen, i likhet med Danmark, havnet på den klart enkleste siden av tablået.

Spania har aldri vunnet en tittel i kvinnehåndball. Det er blitt tre finaletap (to mot Norge i EM) opp gjennom årene.

Danmark møter regjerende OL-mester Frankrike i den andre semifinalen. Også den spilles fredag, men med avkast 17.30. Det er tre timer før Norge – Spania begynner.

– Vi vet at vi kan komme skjevt ut i kampen, men likevel vinne. Det så vi mot Nederland, sier Mørk.

