Mercedes trekker protest etter finaledramaet i Formel 1

Avgjørelsen om å akseptere utfallet av løpet i Abu Dhabi og å erkjenne at Max Verstappen er årets verdensmester, fremkommer i en pressemelding torsdag.

Der er Mercedes-ledelsen klare på at den fortsatt reagerer på det som skjedde mot slutten av løpet og som avgjorde kampen om VM-tittelen. Samtidig applauderer det suksessrike Formel 1-teamet beslutningen om å opprette en kommisjon som skal granske hendelsene.

Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) står bak den nevnte kommisjonen.

«Vi vil holde FIA ansvarlig for denne prosessen, og derfor trekker vi herved vår protest», skriver Mercedes.

«Vi protesterte for å sikre sportslig rettferdighet. Vi har siden vært i konstruktiv dialog med FIA og Formel 1 for å bringe fremtidig klarhet, slik at vi alle vet under hvilke regler det kjøres og hvordan reglene anvendes», heter det videre fra laget.

[ Verstappen sikret VM-tittelen i «sinnssykt» Formel 1-drama: – Endelig litt flaks for meg ]

Omdiskutert

Lewis Hamilton lå an til å bli verdensmester i Abu Dhabi søndag, men en kontroversiell avslutning på sesongens siste Grand Prix-løp kostet ham seieren. En krasj gjorde at en sikkerhetsbil måtte ut på banen, og feltet ble samlet før siste runde.

Max Verstappen kjørte på bedre dekk, tok seg forbi Hamilton og freste inn til sammenlagttriumfen.

Mercedes hevder at bruken av sikkerhetsbilen i Abu Dhabi avvek fra gjeldende regler.

Avviste protesten

Formel 1-ledelsen avviste i første omgang protesten. Samtidig kunne Mercedes anke fram til torsdag. Det velger laget nå ikke å gjøre. I stedet gratulerer Hamilton og hans kolleger Verstappen som verdensmester.

«Til Max Verstappen og Red Bull Racing: Vi vil gjerne uttrykke vår store respekt for prestasjonene deres denne sesongen. Dere gjorde kampen om dette Formel 1-verdensmesterskapet episk. Max, vi gratulerer deg og hele teamet. Vi ser frem til å konkurrere med deg på banen igjen neste sesong», skriver Mercedes.

Lewis Hamilton er blitt verdensmester sju ganger i karrieren. Det har bare F1-ikonet Michael Schumacher greid før ham. Torsdag ble briten hyllet av eget team som historiens fremste fører.