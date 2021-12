Sport på TV onsdag, time for time

13.58: Snooker, World Grand Prix (380.000 pund). Første runde fra Coventry Building Society Arena i England. Blant ettermiddagens kamper er oppgjøret mellom Ronnie O’Sullivan og Andy Hicks. (Eurosport 1)

17.30: Håndball, VM-sluttspill kvinner i Spania. Kvartfinale: Norge – Russland fra Granollers. Er det norske kvinnelandslaget godt nok til å ta medalje i årets VM? Det er naturlig å stille spørsmålet etter de to siste kampene i hovedrunden, som ga uavgjort mot Sverige (30–30) og knepen seier over Nederland (37–34). Men det suste altså inn 64 baklengsmål, og det er mye. Vi får enten hele eller deler av svaret i kveld. (TV 3)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 16. runde: Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt fra Borussia-Park. Hjemmelaget har en rekke på tre bekymringsfulle ligakamper bak seg: Tre tap og 2–14 i målforskjell. Klarer de å slå tilbake mot Jens Petter Hauge og Frankfurt, som har vunnet fire av sine fem siste? (Vsport 1)

18.55: Fristil, verdenscup. Skicross kvinner og menn, lagfinaler fra Arosa, Sveits. (TV 2 Sport 2)

19.00: Fotball, kvalifisering til Eliteserien, finale: Brann – FK Jerv fra Intility Arena i Oslo. Brann kapret kvalik-plassen fra Stabæk med 2–1 over Sarpsborg i siste serierunde søndag. Makter de hele jobben og sikrer ny kontrakt i Eliteserien 2022? (MAX)

19.58: Snooker, World Grand Prix. Andre runde fra Coventry, England. (Eurosport 1)

20.00: Darts, VM 2022 for profesjonelle fra Alexandra Palace i London, første dag. Mesterskapet avsluttes 3. januar. Waliseren Gerwyn Price er regjerende mester. (Vsport +)

20.30: Håndball, VM-sluttspill kvinner i Spania. Kvartfinale: Frankrike – Sverige fra Granollers. (TV 3)

20.30: Fotball, engelsk Premier League, 17. runde: Brighton & Hove Albion – Wolverhampton Wanderers fra Amex Stadium (TV 2 Sport Premium 2), Burnley – Watford fra Turf Moor. Svært viktig «sekspoenger» i bunnen der Burnley ligger på nedrykk med Watford og Joshua King på «trygg grunn» to poeng foran. Watford har fire strake tap nå. Da hjelper det ikke så mye at King viser stabil form. Han har spilt 90 minutter i hver av de siste åtte ligakampene og scoret fem mål siden slutten av oktober. (TV 2 Sport 1)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 16. runde: Borussia Dortmund – Greuther Fürth fra Signal Iduna Park. Antagelig en god anledning for Erling Braut Haaland til å plusse på målkontoen. Greuther Fürth og Håvard Nielsen er suveren tabelljumbo med bare fire poeng. Til gjengjeld kom Fürths første seier i Bundesliga i helgen, med 1–0 over Union Berlin. Nordmannen scoret og ble matchhelt. (Vsport 1), Bayer Leverkusen – TSG Hoffenheim fra BayArena (Vsport 2), Union Berlin – Freiburg fra Stadion an der Alten Försterei. (Vsport 3)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 17. runde: Arsenal – West Ham United fra Emirates Stadium i London. Knallhardt byderby med nord mot øst for Martin Ødegaard og «Gunners». Nordmannen er i flytsonen og har scoret i de tre siste kampene for Arsenal, senest i 3–0-seieren over Southampton lørdag. West Ham holder den viktige fjerdeplassen, men er bare to poeng foran Arsenal. (TV 2 Sport Premium)

02.00: Ishockey, NHL: Chicago Blackhawks – Washington Capitals fra United Center. (Vsport 1)

03.00: Ishockey, NHL: Arizona Coyotes – New York Rangers fra Gila River Arena i Phoenix. (Vsport 2)





