Justisministeren om pyro i fotballen: – Viktig for mange

Tirsdag var statsråd Mehl, Norges Fotballforbund (NFF), Norsk Supporterallianse og supporterklubber i møte for å diskutere spørsmålet om bruk av pyro og bluss på stadion. Der ble det enighet om en rekke ting, ifølge justis- og beredskapsministeren.

– Mitt inntrykk etter dette møtet er at pyro er viktig for mange for å bygge kultur og for å skape stemning på fotballkamper. Og så opplever jeg at jeg, supporterne og fotballen har en felles interesse i at dette skal være trygt, sier Mehl til NTB.

Hun tok initiativ til møtet der den nye forskriften fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) blant annet ble diskutert. Forslaget er for øyeblikket ute på høring.

– Vi har akkurat fått forslaget fra DSB, og nå må vi bruke tid på å sette oss grundig inn i det og vurdere hvordan vi kan lage lovlige rammer for trygg og forsvarlig pyrobruk på norske fotballkamper, sier Mehl.

Gode innlegg

Generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF mener man er kommet godt i gang. Forbundet har nylig også hatt møte med DSB.

– Jeg synes vi har kommet langt nå når vi i løpet av to uker har hatt møter med DSB og med statsråden, sier Bjerketvedt til NTB og fortsetter:

– Da er det satt i gang prosesser.

Han sier at klubbene hadde gode, viktige innlegg på møtet, og at også de er interesserte i at alt skjer innenfor trygge rammer. Også interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball ligger på samme linje, ifølge generalsekretæren.

– Klubbene er opptatte av at pyro ikke blir forbudt, og av trygge og sikre rammer. De er også opptatt av betydningen pyro har som en del av supporterkulturen.

– Ingen ønsker skader

Den linjen legger også justisminister Mehl seg på.

– Det er ingen som ønsker skader, og det er ingen som ønsker at det skal være ubehagelig for andre på stadion som ikke bruker dette. Det er det som er utgangspunktet for løsningen, sier Mehl.

Det er ikke satt opp noe nytt møte, men både Mehl og Bjerketvedt mener at de er kommet godt i gang med utredningen. Statsråden sier at justisdepartementet skal jobbe med saken og komme tilbake til den i 2022.

