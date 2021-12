Toppkusk Tom Erik Solberg har kjørt den åtteårige vallaken Always On Time (V75-7/DD-2) i 18 av de siste 20 startene og vet hva som gjelder på Bjerke i kveld: Full spiker fra start, først inn til railen og så forsvare posisjonen så lenge som mulig. Always On Time er blant landets beste sprintere og får han føringen kan det holde til mål. Men motstanden er tøff, så vi våger ikke å bankerspille. (Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com/NTB)