Sport på TV tirsdag, time for time

13.58: Snooker, World Grand Prix (380.000 pund). Første runde fra Coventry Building Society Arena i England. Blant ettermiddagens mest spennende kamper er oppgjøret mellom den engelske duoen Mark Selby og Barry Hawkins. (Eurosport 1)

17.30: Håndball, VM-sluttspill kvinner i Spania. Kvartfinale: Danmark – Brasil fra Granollers. Danmark flyr høyt og har vunnet alle sine kamper til nå. I en ren gruppefinale søndag kveld utklasset danskene Tyskland med hele 32–16. (TV 3)

18.10: Håndball, tysk cup menn – DHB-pokal, åttedelsfinale: TBV Lemgo – Füchse Berlin. (Vsport 2)

18.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 16. runde: VfB Stuttgart – Bayern München fra Mercedes-Benz Arena. Stuttgart vant i Wolfsburg i helgen, men er fortsatt involvert i nedrykksstrid. Bayern tok sin 12. seier og ligger seks poeng foran Dortmund på tabelltoppen. (Vsport 1)

19.00: Ishockey, mesterligaen (CHL), kvartfinale 2. kamp: Rögle BK – Sparta Praha fra Catena Arena i Ängelholm. Rögle vant 5–2 i Praha i forrige uke og skal sikre seg semifinale i kveld (SVT2), Frölunda – Leksand fra Scandinavium i Göteborg. I dette helsvenske oppgjøret vant også Frölunda 5–2 borte sist uke. (Vsport +)

19.58: Snooker, World Grand Prix. Første runde fra Coventry, England. Engelske Judd Trump er tittelforsvarer og møter sin landsmann Ben Woollaston i første runde i kveld. (Eurosport 1)

20.10: Fristil, verdenscup. Skicross kvinner og menn, finaler fra Arosa, Sveits. (TV 2 Sport 2)

20.30: Håndball, VM-sluttspill kvinner i Spania. Kvartfinale: Spania – Tyskland fra Granollers. (TV 3)

20.30: Fotball, tysk 1. Bundesliga menn, 16. runde: FSV Mainz – Hertha Berlin fra Mewa Arena. Mainz har bare ett hjemmetap hittil i sesongen og har heller ikke tapt for Hertha på hjemmebane siden 2015 (Vsport 1), VfL Wolfsburg – FC Köln fra Volkswagen Arena (Vsport 2), Arminia Bielefeld – VfL Bochum fra Schüco Arena. (Vsport 3)

NB! UTSATT: 20.30: Fotball, engelsk Premier League, 17. runde: Brentford – Manchester United fra Brentford Community Stadium i London. (TV 2 Sport Premium)

21.00: Fotball, engelsk Premier League, 17. runde: Manchester City – Leeds United fra Etihad Stadium. Med 1–0 over Wolves forsvarte City serieledelsen gjennom helgen, men også utfordrerne Liverpool og Chelsea vant sine oppgjør. City er selvfølgelig store favoritter mot Leeds, men ikke mange i Manchester har glemt at Leeds vant tilsvarende oppgjør 2–1 i forrige sesong. City-manager Pep Guardiola la selvfølgelig også merke til at Chelsea måtte slite lenge for å slå Leeds 3–2 hjemme på Stamford Bridge lørdag. Vinnermålet kom på straffe fire minutter på overtid. (TV 2 Sport Premium 2)

01.00: Ishockey, NHL: Tampa Bay Lightning – Los Angeles Kings fra Amalie Arena. (Vsport 2)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Carolina Hurricanes fra Xcel Energy Center i Saint Paul. Mats Zuccarello utlignet til 2–2 for Minnesota i første periode i Las Vegas natt til mandag, men kunne ikke hindre at Wild tapte sin andre bortekamp på rad. (Vsport 1)

04.00: Ishockey, NHL: Vancouver Canucks – Columbus Blue Jackets fra Rogers Arena. (Vsport 2)

