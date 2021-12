Idrettspresidenten om forsterket nødhjelp fra regjeringen: – Helt nødvendig

Mandag presenterte regjeringen nye og tøffe tiltak for å begrense smittespredningen og få kontroll på pandemien i tiden som kommer. Disse rammer også idretten.

Som følge av dette lanserte kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) tirsdag forbedrede støtteordninger. 600 millioner settes av for å kompensere inntektsbortfall i idretten og frivilligheten i tiden som kommer.

Nytt er det at arrangører som må avlyse som følge av myndighetenes tiltak kan søke om å få dekket 70 prosent av det økonomiske tapet, ikke 50 som har vært realiteten den siste tiden.

Idrettspresident Berit Kjøll er overfor NTB tydelig på at grepene fra regjeringen er helt nødvendige.

– Det er bra at kompensasjonsordningene for idrett og frivillighet videreføres med en ramme på 600 millioner kroner, og at kompensasjon ved avlysning av idrettsarrangement økes fra 50 til 70 prosent. Det er også helt nødvendig i en tid med en alvorlig smittesituasjon og hvor det ilegges strenge restriksjoner på idretten, sier hun.

Samtidig varsler idrettspresidenten at hun vil forsikre seg om at ordningene som er på plass fungerer best mulig.

– Norges idrettsforbund vil ha en tett dialog med myndighetene og vil fremme våre innspill til eventuelle justeringer av dagens ordninger for å sikre at disse blir så treffsikre som mulig, at de møter idrettens behov og at de økonomiske rammene til enhver tid er tilstrekkelige. Blant annet må vi sikre at organisasjoner som har falt mellom to stoler, og som ikke har nytt godt av noen av støtteordninger så langt, nå blir hensyntatt i de nye ordningene, sier Kjøll.

