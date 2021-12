Sport på TV mandag, time for time

13.00: Fotball, trekningen av sluttspillet i Europaligaen for menn. Trekningen av Conference-ligaens utslagsrunder skjer klokka 14.00, der det blir bestemt hvem helgens seriemester Bodø/Glimt møter til 16-delsfinale utpå vinteren. (Vsport 1)

17.55: Håndball, VM-sluttspill kvinner i Spania. Hovedrundens 3. runde, gruppe II: Sverige – Romania fra Castellón. (TV 3)

19.58: Snooker, World Grand Prix (380.000 pund). Første runde fra Coventry Building Society Arena i England. Engelske Judd Trump er tittelforsvarer. (Eurosport 1)

20.30: Håndball, VM-sluttspill kvinner i Spania. Hovedrundens 3. runde, gruppe II: Nederland – Norge fra Castellón. Et møte med de regjerende verdensmesterne for kaptein Stine Bredal Oftedal og Norge, der alt står på spill for våre jenter etter lørdagens 30–30 mot Sverige. Med tap er Norge slått ut. Nederland leder gruppa. Norge slo Nederland i oppkjøringen til VM. (TV 3)

20.45: Fotball, engelsk Championship, 22. runde: Sheffield United – Queens Park Rangers fra Bramall Lane. Tøff bortekamp igjen for kaptein Stefan Johansen og QPR, som ikke liker å dra på tur på mandager. London-klubben har bare har vunnet to av sine siste 25 mandagskamper borte. Sheffield United har på sin side slitt med å finne seg sjøl etter nedrykket fra Premier League, men har framstått som mye bedre etter at den tidligere nødløsningen og U23-treneren Paul Heckingbottom (44) overtok sjefsstolen da serberen Slavisa Jokanovic fikk sparken 25. november – etter bare et halvt år i jobben. Nå har «The Blades» tre seire på rad. Det sammenfaller med Sander Berges retur til troppen etter langvarig skade, men nordmannen har bare fått ett minutt (!) på banen hittil. (Vsport 1)

21.00: Fotballfesten 2021. De beste spillerne i Eliteserien, OBOS-ligaen, Toppserien og 1. divisjon kvinner skal kåres på Ullevaal Stadion. I tillegg blir det utdeling av Kniksens hederspris. (TV Norge)

21.00: Fotball, spansk La Liga, 17. runde: CF Cadiz – Granada fra Estadio Nuevo Mirandilla. (TV 2 Sport Premium)

01.30: Ishockey, NHL: Chicago Blackhawks – Calgary Flames fra United Center. (Vsport 1)

02.15: Amerikansk fotball, NFL: Arizona Cardinals – Los Angeles Rams fra State Farm Stadium i Glendale. (Vsport +)

