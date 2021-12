Patrick Berg med festkveld – tildelt Kniksens hederspris sammen med familien

Patrick Berg mottok hedersbevisningen på vegne av familien på prisgallaen Fotballfesten. 24-åringen har hatt et imponerende år både for klubblaget Bodø/Glimt og for Norges landslag, og han ble tidligere på samme galla kåret til årets spiller i Eliteserien.

Han fikk prisen sammen med bestefaren Harald Berg, pappa Ørjan Berg, onklene Runar og Arild, samt resten av familien.

– For meg er det en helt ordinær familie. Det har ikke vært noe spesielt, bortsett fra forventningene, kanskje, sa han da han mottok prisen.

Alle de fem Berg-karene har spilt mange kamper for Glimt, og flere av dem også for andre klubber i inn- og utland. Harald Berg fastslo at han nå overlater til barnebarnet å ta arven videre.

– Jeg har egentlig trukket meg tilbake til innbytterbenken, og jeg nyter livet der.

Kniksens hederspris er oppkalt etter den tidligere Brann- og landslagsspilleren Roald «Kniksen» Jensen. Den deles årlig ut til en person eller et lag som i et enkelt år har gjort en helt spesiell prestasjon, eller som over tid har gjort en særlig fortjenestefull innsats i eller for norsk fotballen.

Fjorårets pris gikk til Borussia Dortmund-proffen Erling Braut Haaland.

---

Siste ti vinnere:

* 2021: Fotballfamilien Berg

* 2020: Erling Braut Haaland

* 2019: Bjarne Berntsen og Ingrid Hjelmseth

* 2018: Kjetil Rekdal

* 2017: Åge Hareide

* 2016: Daniel Berg Hestad

* 2015: Frode Johnsen

* 2014: Boye Skistad

* 2012: Nils Skutle

* 2011: Sigurd Rushfeldt

Prisen ble ikke delt ut i 2013.

---