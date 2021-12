Viking ble ligaens nest beste bortelag etter seier på Alfheim

I praksis kunne ikke Viking klatre eller falle på tabellen i siste runde. Ved poenglikhet ville Molde uansett tatt sølvmedaljene på en klart bedre målforskjell.

Men det stoppet ikke Stavanger-laget fra å ta nok en seier. Løkberg bredsidet gjestene i føringen på Alfheim seks minutter før hvilen. Det gjorde han på en strålende ball fra Veton Berisha.

Viking doblet kort tid etter sidebytte. Denne gangen ruvet Brekalo i luften og stanget inn et presist innlegg fra Joe Bell.

Før scoringene hadde Tromsø vært nærmest nettsus, men Christophe Psychés hodestøt ble stoppet av Arild Østbø i Viking-buret.

Vertene spilte søndag for første gang i sin spesiallagede drakt mønstret som en stor QR-kode i Qatars flaggfarger. Den viser til et nettsted som fronter et nytt samarbeid mellom TIL og Amnesty i kampen for menneskerettigheter.

Det var bare seriemester Bodø/Glimt som plukket flere bortepoeng enn Viking i år. Rogalendingene gikk seirende ut i åtte av 15 kamper på tur.

TIL vant i år kun tre hjemmekamper og plukket totalt fem poeng mer på bortebane. Laget stoppet på 35 poeng og endte på 12.-plass.

[ Vålerengas endelige plassering: Nummer 7 selvfølgelig ]

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 30

Tromsø – Viking 0-2 (0-1)

Alfheim, 2412 tilskuere.

Mål: 0-1 Kristoffer Løkberg (38), 0-2 David Brekalo (47).

Dommer: Mohammad Usman Aslam, Lier IL.

Gult kort: Kristoffer Løkberg, Viking.

Lagene:

Tromsø (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Casper Øyvann, Christophe Psyché (Isak Helstad Amundsen fra 67.), Anders Jenssen – Tomas Totland (Jesper Bergset Robertsen fra 67.), Niklas Vesterlund – Sakarias Opsahl (Magnus Andersen fra 67.), Ruben Yttergård Jenssen, Daniel Berntsen (Runar Espejord fra 58.) – Ebiye Moses (Zdenek Ondrásek fra 78.), Eric Kitolano.

Viking (4-3-3): Arild Østbø – Gianni Stensness, David Brekalo, Viljar Vevatne, Shayne Pattynama (Sebastian Sørlie Henriksen fra 88.) – Harald Tangen (Kristoffer Forgaard Paulsen fra 88.), Joe Bell, Kristoffer Løkberg (Yann-Erik de Lanlay fra 45.) – Sebastian Sebulonsen, Veton Berisha, Simen Kvia-Egeskog (Kevin Kabran fra 45.).

Eliteserien, runde 30:

Brann – Sarpsborg 2-1 (0-0), Haugesund – Molde 1-2 (0-1), Kristiansund – Vålerenga 2-1 (0-0), Lillestrøm – Sandefjord 2-0 (1-0), Mjøndalen – Bodø/Glimt 0-3 (0-2), Odd – Stabæk 3-1 (1-0), Rosenborg – Strømsgodset 2-2 (0-2), Tromsø – Viking 0-2 (0-1).

---