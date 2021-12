Stabæk rykket ned etter marerittkamp – straffemiss og sluttkollaps

Det tunge nederlaget kom i en kamp der lite ville seg for Stabæk. Fredrik Haugen tente håpet da han dunket inn 1-1 etter 65 minutter, men mot slutten slapp gjestene til for mye i jakten på et seiersmål.

Espen Ruud var framme på en retur kvarteret før slutt og satte inn 2-1. Sju minutter senere punkterte Tobias Lauritsen kampen med sin 3-1-scoring.

– Det er fryktelig tungt. Det har vært motbakke hele sesongen. Vi har slitt med å opptre som et lag. Vi har sluppet inn for mange mål og scoret for få. Da får du som fortjent, sa Stabæk-kaptein Simen Wangberg før han la til:

– Det smerter likevel mye når du har jobbet deg tilbake til en posisjon der du fortsatt har håpet om å spille i Eliteserien neste år. Men det er ikke i dag det blir avgjort.

Straffebom

Stabæk hadde muligheten til å skaffe seg momentum i kampen også i første omgang. Gjestene fikk straffe da Odd-keeper Leopold Wahlstedt felte Oliver Edvardsen. Målvakten rettet imidlertid opp feilen da han reddet straffesparket fra Fitim Azemi.

Da de omsider utlignet til 1-1, trodde trener Eirik Kjønø på seier.

– Da følte jeg meg ganske sikker på seier, egentlig. Vi skaper nok, og det gjør de også. Men vi er ikke gode nok. Den eneste trøsten er at det er fortjent, til syvende og sist.

Lyktes ikke

Kjønø klarte aldri å lykkes med forsøket på å berge Stabæk. Han overtok laget 9. juli. Da lå det nest sist med seks poeng fra ti kamper.

Fasit ved sesongslutt er 25 poeng mot Branns 26. Dermed er det bergenserne som skal spille kvalifiseringsfinale mot Jerv kommende onsdag.

– Jeg har hatt det bedre. Det var himmel eller helvete i dag, som jeg sa før kampen, sa Kjønø.

– Jeg føler på skyld, og jeg skal ta min del av ansvaret. Det er mye vi må endre på, men vi er mer enn gode til å rykke rett opp igjen.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 30

Odd – Stabæk 3-1 (1-0)

Skagerak Arena, 2691 tilskuere.

Mål: 1-0 Conrad Wallem (17), 1-1 Fredrik Haugen (66), 2-1 Espen Ruud (76), 3-1 Tobias Lauritsen (83).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Conrad Wallem, Odd, Sturla Ottesen, Stabæk.

Lagene:

Odd (4-3-3): Leopold Wahlstedt – Espen Ruud, Odin Bjørtuft, Steffen Hagen, John Kitolano (Emil Jonassen fra 82.) – Syver Aas, Filip Rønningen Jørgensen, Markus André Kaasa – Conrad Wallem (Flamur Kastrati fra 90.), Tobias Lauritsen, Sander Svendsen (Kristoffer Larsen fra 90.).

Stabæk (3-2-3-2): Marcus Sandberg – Nicolas Pignatel Jenssen (Kornelius Normann Hansen fra 45.), Simen Wangberg, Ivan Mesik – Sturla Ottesen, Victor Wernersson – Fredrik Haugen, Tomás (Mathis Bolly fra 45.), Markus Solbakken (Herman Geelmuyden fra 84.) – Fitim Azemi (Pål Alexander Kirkevold fra 72.), Oliver Edvardsen.

Eliteserien, runde 30:

Brann – Sarpsborg 2-1 (0-0), Haugesund – Molde 1-2 (0-1), Kristiansund – Vålerenga 2-1 (0-0), Lillestrøm – Sandefjord 2-0 (1-0), Mjøndalen – Bodø/Glimt 0-3 (0-2), Odd – Stabæk 3-1 (1-0), Rosenborg – Strømsgodset 2-2 (0-2), Tromsø – Viking 0-2 (0-1).

---