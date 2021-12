Molde fikk ingen hjelp og tok sølv i Eliteserien – Ohi ble toppscorer

Ohi Omoijuanfo og Ola Brynhildsen scoret målene som gjør at Molde ble værende i samme situasjon som før runden: tre poeng bak Bodø/Glimt på topp.

Alexander Søderlund scoret Haugesunds mål.

Moldes sjanser for seriegull var minimale før søndagens runde. Bodø/Glimt med tre poengs ledelse måtte tape mot Mjøndalen samtidig som Molde gjorde jobben mot Haugesund.

Bodø/Glimts seier var aldri truet. Nordlendingene vant 3-0 mot Mjøndalen.

Måltittel

En tittel blir likevel værende i Molde etter sesongavslutningen: Omijuanfos scoring gjør at han ble toppscorer i Eliteserien med 27 fulltreffere – én mer enn LSK-spiss Thomas Lehne Olsen.

Den første omgangen bar preg av god kontroll for Molde. Ohi satte inn 1-0 etter å ha kjempet seg fram foran mål. Når ballen fant veien helt fram dit, var storscoreren nådeløs.

Etter hvilen var det Ohi som sto bak den neste scoringen. Et veggspill spilte Brynhildsen fri foran Egil Selvik i Haugesund-buret. Angriperen satte ballen sikkert oppe til venstre.

Reduserte

Søderlund gjorde det spennende da han pirket inn en av sine enkleste scoringer i karrieren. Thore Pedersens innlegg endret retning og gikk over Andreas Linde. Der sto Søderlund klar og satte inn reduseringen.

Haugesund-stopper Benjamin Tiedemann Hansen burde utlignet like etter, men feilberegnet da han prøvde å avslutte med hodet fra kort hold.

Innbytter Martin Samuelsen kunne også utlignet, men Linde reddet godt. Selv med seier måtte de blåkledde innse at seriegullet glapp for andre året på rad. Da har det blitt to 2.-plasser for MFK, mens det ble seriegull i 2019.

Kampfakta:

Eliteserien, runde 30

Haugesund – Molde 1-2 (0-1)

Haugesund stadion, 3678 tilskuere.

Mål: 0-1 Ohi Omoijuanfo (37), 0-2 Ola Brynhildsen (57), 1-2 Alexander Søderlund (63).

Dommer: Espen Eskås, Bækkelaget.

Gult kort: Alexander Søderlund, Haugesund, Birk Risa, Martin Linnes, Emil Breivik, Ola Brynhildsen, Molde.

Lagene:

Haugesund (4-3-3): Egil Selvik – Thore Pedersen (Alexander Stølås fra 84.), Ulrik Fredriksen, Benjamin Tiedemann Hansen, Anders Bloch Bærtelsen – Peter Therkildsen (Mads Sande fra 64.), Kevin Martin Krygård (Torje Naustdal fra 84.), Sondre Liseth – Niklas Sandberg (Joakim Våge Nilsen fra 89.), Alexander Søderlund (Martin Samuelsen fra 64.), Alioune Ndour.

Molde (4-2-3-1): Andreas Linde – Martin Linnes, Martin Bjørnbak, Birk Risa, Kristoffer Haugen (Fredrik Sjølstad fra 88.) – Sivert Mannsverk, Emil Breivik (David Fofana fra 87.) – Rafik Zekhnini (Magnus Grødem fra 68.), Magnus Wolff Eikrem (Etzaz Hussain fra 82.), Ola Brynhildsen – Ohi Omoijuanfo.

Eliteserien, runde 30:

Brann – Sarpsborg 2-1 (0-0), Haugesund – Molde 1-2 (0-1), Kristiansund – Vålerenga 2-1 (0-0), Lillestrøm – Sandefjord 2-0 (1-0), Mjøndalen – Bodø/Glimt 0-3 (0-2), Odd – Stabæk 3-1 (1-0), Rosenborg – Strømsgodset 2-2 (0-2), Tromsø – Viking 0-2 (0-1).

