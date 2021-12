Brennhet Wolfe reddet Brann – møter Jerv i kvalifiseringen

Med to soloraid fra sin venstrebackposisjon regisserte den 19-årige bergenseren den livsviktige trepoengeren på Brann stadion. Wolfe serverte Aune Heggebø etter 58 minutter og toppet det hele med å score sitt første mål for Brann noen minutter senere.

Dermed havnet Brann-fansen i full ekstase på tribunene. I visshet om at Stabæk lå under borte mot Odd luktet de fornyet kontrakt i Eliteserien.

Den kan sikres onsdag kveld i Oslo. Da venter 1.-divisjonslaget Jerv fra Grimstad i kvalifiseringsfinalen på Vålerengas arena.

– Nå tenker jeg på onsdag. Halve jobben er gjort, sa målscorer Heggebø til Discovery.

– Publikum var til enorm hjelp i dag. En sinnssyk støtte fra stadion, la han til.

Vanskelig år

Brann har kjempet i nedrykksstriden gjennom hele 2021, og mye har gått på tverke for klubben både sportslig og utenomsportslig.

Eirik Horneland har prøvd å lede sine elever til poeng. Spillemessig har det ofte vært brukbart. Men målene har manglet for Bergens stolthet.

Søndag fikk de en siste sjanse til å gripe kvalifiseringsplassen da Sarpsborg gjestet Brann stadion. De trengte nesten en time på å få den forløsende scoringen.

Etter en tam første omgang kunne man se tendenser til at Brann nærmet seg noe i starten av den andre. Så kom Wolfes fine initiativ på venstrekanten, der han dro seg fri og slo flatt inn foran mål. Heggebø var måltjuv etter beste merke og scoret sikkert fra fire meter.

Sju minutter senere var Wolfe på farten igjen. Han satte fart og dro seg langt inn i Sarpsborg-feltet før han tuppet inn 2-0 fra skrått hold.

Det er en gledelig historie for Brann-fansen. To av lagets unge bergensere, Wolfe (19) og Heggebø (20), skapte håp for neste sesong.

Spenning

Det skal nevnes at det, typisk nok, ble full spenning mot tampen. Brann var sløve bakover, og Dario Canajija reduserte for Sarpsborg med et hardt skudd fra kanten av feltet.

Dermed ble det kriging mot slutten for vertene, men de holdt unna.

– Det var beintøft, og det visste vi før kampen. Men nå er halve jobben gjort. Det var utrolig viktig, men den viktigste kampen kommer på onsdag. Vi skal bruke kreftene riktig fram til det, sa midtstoppertøffingen Fredrik Pallesen Knudsen, som fullførte kampen med blåveis og smerter i hamstringen.

Samtidig tapte Stabæk 1-3 i Skien, mens Mjøndalen feilet hjemme med klart nederlag mot seriemester Bodø/Glimt. Kvelden kunne ikke blitt bedre for Brann.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 30

Brann – Sarpsborg 2-1 (0-0)

Brann stadion

Mål: 1-0 Aune Selland Heggebø (58), 2-0 David Wolfe (65), 2-1 Dario Canadjija (89).

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand.

Gult kort: Fredrik Pallesen Knudsen, Sivert Heltne Nilsen, Brann, Ben Karamoko, Magnar Ødegaard, Joachim Thomassen, Eirik Wichne, Ole Jørgen Halvorsen, Sarpsborg.

Lagene:

Brann (4-3-3): Lennart Grill – Petter Strand, Fredrik Pallesen Knudsen, Ole Martin Kolskogen, David Wolfe – Mathias Rasmussen, Sivert Heltne Nilsen, Niklas Jensen Wassberg (Moonga Simba fra 56.) – Bård Finne (Vajebah Sakor fra 75.), Aune Selland Heggebø, Robert Taylor.

Sarpsborg (3-4-2-1): Anders Kristiansen (Simen Vidtun Nilsen fra 78.) – Ben Karamoko, Bjørn Inge Utvik, Mikael Dyrestam – Magnar Ødegaard (Eirik Wichne fra 45.), Jonathan Lindseth (Joachim Soltvedt fra 84.), Dario Canadjija, Joachim Thomassen (Ole Jørgen Halvorsen fra 84.) – Rashad Muhammed (Sebastian Jarl fra 60.), Mikkel Maigaard – Ibrahima Koné.

Eliteserien, runde 30:

Brann – Sarpsborg 2-1 (0-0), Haugesund – Molde 1-2 (0-1), Kristiansund – Vålerenga 2-1 (0-0), Lillestrøm – Sandefjord 2-0 (1-0), Mjøndalen – Bodø/Glimt 0-3 (0-2), Odd – Stabæk 3-1 (1-0), Rosenborg – Strømsgodset 2-2 (0-2), Tromsø – Viking 0-2 (0-1).

---