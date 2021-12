Bodø/Glimt sikret gullet og sendte Mjøndalen ned: – Veldig, veldig stort

Glimt trengte ett poeng i sesongens siste kamp for å følge opp fjorårets ligatittel. Den oppgaven løste Kjetil Knutsens mannskap med bravur.

– Dette er en større prestasjon enn det første gullet. Mye større prestasjon med tanke på hele året og forutsetningene. Det er jævlig sterkt, sa Glimt-profilen Ulrik Saltnes til Discovery etter kampen.

Han hadde ingen oversikt over planene for feiring av gullet.

– Det aner jeg ikke. Det har jeg ikke tenkt på. Vi får se, sa Saltnes.

– Dette er så klart veldig, veldig stort. Jeg vil si at dette er en større prestasjon enn fjoråret fordi det er så vanskelig å gjøre noe sånt på nytt, sa Patrick Berg.

Glimt varslet umiddelbart etter kampslutt at det blir feiring i gågata i byen så fort heltene vender hjem. Flyet er ventet å lande klokken 23 søndag kveld.

Mjøndalen-trøbbel

Mjøndalen var på sin side avhengig av tre poeng for å fornye kontrakten på øverste nivå. Det skulle vise seg å bli for tøft. Dermed endte bruntrøyene sist i Eliteserien og rykker ned.

Sist mannskapet til Vegard Hansen spilte på nest øverste nivå, var i 2018-sesongen. Siden den gang har laget berget plassen med knapp margin to ganger før årets nedrykk.

Bodø/Glimt kunne søndag starte feiringen av en ny formidabel sesong, der klubben også har gjort seg bemerket i Europa. Deltakelsen i conferenceligaen er ennå ikke over.

Sjokkstart

De som håpet på et Mjøndalen-mirakel, fikk raskt kaldt vann i årene. Det var nemlig Glimt som sjokkstartet på bortebane. Kun to minutter var spilt da Erik Botheim utnyttet en stygg feil av Joackim Olsen Solberg og sendte serielederen i ledelsen. Målet var Glimt-spissens 15. for sesongen.

Tyngre kunne kampen knapt startet for vertene, men verre skulle det bli. To minutter etter ledermålet ble Amahl Pellegrino frispilt bak Mjøndalen-forsvaret. Glimt-måltyven rundet keeper og satte ballen i det tomme målet.

– Vi gikk i strupen på dem og straffet dem knallhardt, sa Pellegrino til Discovery i pausen.

Mjøndalen hadde lite å by på før pause. Hjemmelagets eneste mulighet fikk Fredrik Brustad da han fant plass bak Glimt-forsvaret i kampens første minutt. Avslutningen ble avverget av keeper Idar Lysgård.

– Forferdelig kjedelig. Det ble to situasjoner i starten av kampen som ødela for oss, sa Mjøndalen-bautaen Christian Gauseth til Discovery.

Takket av

Søndagens kamp markerte karrierepunktum for veteranen Gauseth. Klubblegenden kom til Mjøndalen i 2013 og har siden tjent bruntrøyene trofast.

Søndag fikk han en tung avslutning. Hjemmelaget var aldri spesielt nær å sjøsette en snuoperasjon og redningsaksjon etter pause. I stedet ble de siste 45 minuttene relativt sjansefattige.

Med ti minutter igjen la imidlertid Fredrik Bjørkan på til 3-0 for gjestene. Forsvarsprofilen forlater Glimt til fordel for Hertha Berlin etter inneværende sesong.

Et kvarter før slutt forlot Gauseth banen til ovasjoner. Mjøndalen-profilen løp bort til fansen og kastet drakta opp på tribunen før han forlot gressmatta.

Kampfakta:

Eliteserien, runde 30

Mjøndalen – Bodø/Glimt 0-3 (0-2)

Consto Arena, 3050 tilskuere.

Mål: 0-1 Erik Botheim (1), 0-2 Amahl Pellegrino (3), 0-3 Fredrik Bjørkan (78).

Dommer: Tom Harald Hagen, Brandval.

Gult kort: Joackim Olsen Solberg, Lars Olden Larsen, Mjøndalen.

Lagene:

Mjøndalen (4-3-3): Idar Nordby Lysgård – Syver Skaar Eriksen, Markus Nakkim, Nikolas Walstad, Joackim Olsen Solberg – Stian Aasmundsen (Erik Stavås Skistad fra 45.), Christian Gauseth (Brinder Singh fra 74.), Ole Amund Sveen (Albin Sporrong fra 81.) – Lars Olden Larsen, Fredrik Brustad (Kent Håvard Eriksen fra 75.), Martin Rønning Ovenstad (Benjamin Stokke fra 74.).

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe, Marius Lode, Morten Konradsen (Fredrik Bjørkan fra 68.) – Hugo Vetlesen (Sondre Brunstad Fet fra 77.), Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Ola Solbakken, Erik Botheim (Victor Boniface fra 88.), Amahl Pellegrino.

Eliteserien, runde 30:

Brann – Sarpsborg 2-1 (0-0), Haugesund – Molde 1-2 (0-1), Kristiansund – Vålerenga 2-1 (0-0), Lillestrøm – Sandefjord 2-0 (1-0), Mjøndalen – Bodø/Glimt 0-3 (0-2), Odd – Stabæk 3-1 (1-0), Rosenborg – Strømsgodset 2-2 (0-2), Tromsø – Viking 0-2 (0-1).

